Milan brukte om lag to milliarder kroner på nye spillere i fjor sommer, men suksessen har latt vente på seg. I november fikk nåværende Sevilla-trener Vincenzo Montella sparken, og inn kom klubblegenden Gennaro Gattuso.

Skepsisen til den tidligere midtbanespilleren var stor. Både fordi Milan har skuffet stort tidligere med klubbhelter som Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi og Cristian Brocchi i trenerstolen, men også på grunn av Gattuso manglende trenermeritter.

Det startet tungt for Gattuso, men 40-åringen har etter hvert fått sving på sakene. Før det første kvartfinale-oppgjøret mot Arsenal står Milan med 13 kamper uten tap, inkludert råsterke seire mot Lazio og Roma og avansement til Coppa Italia-finalen.

– I kampene jeg har sett virker det ikke som han har gjort noen åpenbare taktiske ting. Det er ingen trylleformel, men han har fått troen tilbake. Det er sånn han er som type, han er en bajas. Du skal ikke undervurdere det. Da det så som mørkest ut, kom han inn og livnet det til. Det er ikke alle som mennesker som har egenskapen til å dra opp en spillergruppe på den måten han har gjort, sier Simen Stamsø Møller.

– Gattuso var for vill

Milan ligger på sjuendeplass med åtte poeng opp til siste Mesterliga-plass i Serie A. En annen vei til Champions League kan være å vinne Europaligaen, men TV 2s fotballekspert holder formsvake Arsenal som favoritter.

– Milan skal ikke overvurderes så veldig, for det er et begrenset lag. Arsenal er favoritter til å gå videre, men det kan bli ubehagelig med den entusiasmen til treneren og med 60-70 tusen tilskuere på San Siro.

– Men hva skjer når Gattusos ikke lenger kan leve på entusiasmen?

– Det er aldri godt å si. Jeg liker ikke å se store figurer mislykkes. Managere utvikler seg med både motgang og suksess. Han er ingen tullebukk. Han har garantert plukket opp mye, men han har basert trenergjerningen på å overføre energien og troen han hadde i seg som spiller, sier Stamsø Møller.

– Som spiller gikk han ut av garderoben før den siste peptalken fordi han var for vill. Da satte speakeren på Guns N' Roses' «Sweet Child o' Mine», mens han spurtet rundt på banen som en okse i tyrefekting. Det kokte for mye for ham. Han har helt sikkert fortsatt bra trøkk, men over tid utvikler han seg. Jeg håper han blir lengst mulig, for er det er én klubb man ønsker å lykkes, så er det Milan. Det er en av de største klubbene, fortsetter TV 2s fotballekspert.

– Vi skal være stygge

Sist Gattuso møtte et engelsk lag var mot Tottenham i Champions League for sju år siden. Da tok den daværende Milan-kapteinen kvelertak på Harry Redknapps assistent Joe Jordan. Han fikk senere fem kampers karantene.

Gattuso virker ikke å ville holde igjen før kampen mot Arsenal.

– Vi er ikke Brad Pitt. Vi må fortsette å være like stygge som meg, skjegget mitt og mine mørke ringer under øynene, sier han, ifølge The Mirror.

Gattuso var tilbake i Milan som trener på U19-laget i fjor.

– Jeg ønsker å gjøre det klart at jeg ikke er noen stor trener. Jeg er fortsatt tidlig i karrieren, og jeg er ingen guru på sidelinjen. Jeg har heller ikke oppnådd noe ennå. Samtidig er jeg heller ikke den personen noen trodde jeg var. Jeg lærer ikke dette yrket gjennom bøker. Du lærer av å få slått inn tennene. Jeg har hatt noen slag i fjeset, og det kommer flere, sier han.

– I den dypeste dalen

Arsenal er hele 18 poeng bak fjerdeplassen i Premier League, og Simen Stamsø Møller mener London-laget må vinne Europaligaen om det skal bli comeback i den gjeveste klubbturneringen i Europa neste sesong.

– De er i den dypeste dalen jeg kan huske at noen engelsk topplag har vært. Jeg kan ikke huske en dypere dal i løpet av min levetid. Det er et lag som helt åpenbart er langt unna de andre når det kommer til entusiasme og kvalitet. Det ser helt håpløst ut. Spillerne er ikke i nærheten av å levere det som er forventet av dem, sier TV 2s ekspert.

Manchester United tok veien til Mesterligaen gjennom forrige sesongs Europaliga-troumf etter å ha blitt nummer seks i Premier League. Stamsø Møller mener Arsenal har fått en langt vanskeligere vei enn United.

– Arsenal må kjøre sitt beste lag hver gang i Europa nå. Atlético Madrid er et mye bedre lag, men det er mulig å unngå dem på veien. Liverpool var veldig nær ved å vinne, mens Manchester United klarte det mot ganske svak motstand og hadde favorittstempelet. Atlético skal vinne, men bak der er Arsenal og Dortmund. Så har du noen outsidere i Milan og RB Leipzig.