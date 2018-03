I september i fjor ble Usher Raymond IV (39) saksøkt av to kvinner og en mann som hevdet at artisten hadde unnlatt å fortelle om kjønnssykdommen herpes før de hadde ubeskyttet sex.

Kun én av de tre skal ifølge søksmålene ha blitt smittet med viruset.

Usher på sin side har hele veien nektet for anklagene.

R&B-artistens juridiske team svarte i september på søksmålene og sa at 39-åringen benekter alle påstander, skrev E! News i høst.

Spikeren i kista

Herpes-anklagene falt ikke i god jord hos Ushers kone Grace Miguel (48). Etter to års ekteskap og nesten ti år som kjærester, har de nå bestemt seg for å gå hvert til sitt.

«Etter mye tenking og overveiing har vi sammen bestemt oss for å skilles», sier de i en uttalelse til amerikanske Us Weekly.

«Vi forblir gode venner som vil fortsette å støtte hverandre gjennom de neste fasene i våre liv. Den enorme mengden kjærlighet og respekt vi har for hverandre vil bare øke etter hvert som vi går videre», står det skrevet videre.

Anonyme kilder forteller til Us Weekly at Usher og Miguel allerede har vært separert i et par måneder.

Til kjendisnettstedet Hollywood Life forteller andre kilder at herpes-anklagene var spikeren i kista for paret:

«Søksmålet dro de lenger fra hverandre og skapte et skille mellom dem som var så stort at det var umulig å fikse. Etter søksmålene ble all tillit og intimitet borte.»

Kjempet om foreldreretten

Usher og Miguel giftet seg i september 2015. Paret ble offisielt kjærester like etter at Usher i 2009 skilte seg fra sin forrige kone, kjendisstylisten Tameka Foster.

Etter skilsmissen med Foster startet en tre år lang kamp om foreldreretten til deres to barn. I 2012 fikk artisten omsider hovedomsorgen for de to sønnene Usher Raymond V (10) og Naviyd Ely Raymond (9).

Merittert artist

Usher ga ut sitt først album «Usher» i 1994, men det var hans andre plate «My Way» fra 1997 som ble gjennombruddet. Med låtene «You Make Me Wanna» og «Nice & Slow» fikk en hel verden øynene opp for stjerneskuddet.

Han fulgte opp suksessen med albumene «8701» og «Confessions» – som begge solgte til gull og platina. På sistnevnte album finner vi monsterhiten «Yeah!» som i Norge lå på hitlistene i 22 uker.

Gjennom starten av 2000-tallet dominerte R&B-artisten hitlister verden rundt med sin fløyelsmyke stemme og triste kjærlighetslåter.