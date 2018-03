Lenge var det fritt frem for elbilene rundt om i landets kollektivfelt. De fikk bruke dem døgnet rundt, og uten begrensninger.

Men da antall elbiler på norske veier eksploderte, ble dette etter hvert et problem for de kollektivfeltet egentlig er ment for. Nemlig busser og taxier.

Særlig innen bussnæringen oppsto det frustrasjoner, der sjåfører sto fram og hevdet at at alle elbilene i kollektivfeltet gjorde jobben deres vanskelig.

Tar sjansen...

Dermed kom det innstamminger. I 2015 ble kollektivfeltet fra Sandvika og inn til Oslo stengt for elbiler uten passasjer mellom klokken 07 og 09 på morgen. Senere har det blitt lignende ordninger flere andre steder.

Men noen tar sjansen likevel. Da en patrulje fra Trafikkorpset ved Oslo politikammer stilte seg opp i Mosseveien sør for Oslo i én time denne uken, ble det solid fangst.

19-åringen ble målt til 201 km/t – med UP på slep

Ingen bønn

Dette ble en lønnsom time! Faksimile fra Twitter.

I løpet av denne timen stoppet de hele ti elbiler som manglet en veldig viktig person: Nemlig passasjeren som kunne gjort det lovlig å bruke kollektivfeltet. Og da var det ingen bønn: Forenklet forelegg på 5.500 kroner.

Denne timen ga altså hele 55.000 kroner til Statskassen. I tillegg delte patruljen ut forelegg for flere andre forseelser.

75 prosent nedgang

Målinger fra Statens vegvesen viste for øvrig at antall elbiler i kollektivfeltet mellom Sandvika og Oslo sank kraftig etter at regelen om passasjer ble innført. Den kom 1. juni. En måling i september samme år, viste at antall elbiler på strekningen i samme tidsrom hadde gått ned med 75 prosent.

Senere har det tatt seg noe opp. Det mener Vegvesenet skyldes både at det stadig blir flere elbiler ute på veiene, men også at flere har begynt å dele bil i rushtiden.

Men dropper man passasjeren, kan det altså bli dyrt.

Snart kan du få bot – uten at politiet har stoppet deg

Se video: Audi viser fram sin elektriske SUV