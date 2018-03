Riyad Mahrez er endelig tilbake i form for Leicester, men et merkelig Facebook-innlegg fikk fansen til å reagere.

Natt til onsdag ble følgende tekst lagt ut på teknikerens offisielle Facebook-side:

– Etter siste konsultasjoner hos flere doktorer, har jeg bestemt meg for å holde meg unna fotball. Nå som min tid som fotballspiller kommer til en ende, vil jeg si noen få ord. Jeg vil takke alle for godheten og støtten i denne utrolige byen. Dere vil alltid være i mitt hjerte.

Innlegget var ute i over 15 timer før det ble fjernet onsdag ettermiddag.



Slik så det merkelige innlegget ut. Foto: Skjermdump/Facebook

Ifølge Sky Sports skal kontoen til 27-åringen være hacket. Ifølge Daily Mirror har Leicester også bekreftet dette overfor avisen.

Mahrez har vært en nøkkelspiller for Leicester de siste sesongene, men har samtidig vært et yndet overgangsobjekt for flere storklubber. Det har ført til mye støy, og algerieren valgte å streike da januarovergangen til Manchester City ikke ble noe av.

Nå er den målfarlige driblefanten tilbake på banen, og han sikret ett viktig Leicester-poeng med sin frisparkscoring syv minutter på overtid i helgens oppgjør mot Bournemouth. Det var hans niende ligascoring i inneværende sesong.