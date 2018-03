9. mai 2017: Tollinspektører i Oslo blir mistenksomme da de stopper en polsk semitrailer på kaia i Oslo.

Bilen, som ikke har synlig last i tilhengeren, blir vinket inn til siden og undersøkt av Tolletatens mobile røntgenscanner.

– Etter de første undersøkelsene av bilen fant man grunn til å gjøre ytterligere undersøkelser, forteller tolldirektør Øystein Børmer til TV 2.

To narkotikahunder blir etter tur sendt inn i lasterommet og begge markerer raskt på den innerste kortveggen. Alt tyder på den polske 29-åringen som kjørte bilen har urent mel i lasten.

Hundefører Nina og narkotikahunden Charlie, som du kan se i aksjon i innslaget øverst i artikkelen, overlater så jobben til politiets krimteknikere.

Gigantbeslag

Krimteknikerne demonterer veggen, og ett av de største narkotikabeslagene noen sinne er et faktum. Sjåføren blir pågrepet av politiet, som fant 247 kilo hasj bak en spesialbygget vegg i lasterommet.

– Det er et stort beslag, et av de ti største vi har gjort av cannabis. Hvis du regner det om i brukerdoser så snakker vi om en kvart million brukerdoser, så dette er store kvanta, forklarer tolldirektøren.

SCANNER: Tolletatens røntgenscanner avslører smuglervarer i kjøretøy, både små og store. Tolldirektør Øystein Børmer leder en etat som har nok å gjøre. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2

Øystein Børmer har snart sittet ett år i jobben som tolldirektør. I løpet av dette året har tollinspektører landet rundt satt rekord i antall beslag av narkotika.

Narkotikaen blir forsøkt smuglet inn via privatbiler, lastebiler, pakkepost og i bagasjen til togpassasjerer. Aldri før har Tolletaten gjort så mange beslag av narkotika som i 2017.

– 2017 er dessverre et rekordår når det gjelder beslag av narkotika. Det er gjort 4400 narkotikabeslag til sammen, og dette inkluderer et bredt spekter av stoffer fra cannabis til kokain, heroin og disse nye såkalte psykoaktive stoffene som vi har begynt å få erfaring med.

Kreative smuglere

Metodene og rutene smuglerne bruker for å få narkotika inn i landet varierer mye. I april i fjor fant tollinspektørene på Gardermoen 2,4 kilo opium som var bearbeidet og sydd inn i foret på en jakke, mens et par sko som var sendt i posten fra Kosovo inneholdt 1000 narkotiske piller.

– Dette er et felt som er under utvikling, nettopp fordi vi forholder oss til aktører som gjør alt de kan for å unngå vår oppmerksomhet. Vi oppdager smuglerruter og smuglermetoder, gjør noen gode beslag der og så endrer aktørene måten de jobber på slik at vi må endre våre metoder, sier Børmer.

– Hvorfor gjøres det stadig flere beslag?

– Det er vanskelig å si. Vi jobber jo i en bransje der det er mye vi ikke vet. Om det er vi som har blitt bedre eller smuglervolumene som har blitt større, blir jo spekulasjoner, men vi tror nok det er begge deler. Jeg tenker at det reflekterer at det er en betydelig etterspørsel etter narkotika og den ser ikke ut til å minke, sier tolldirektøren.

I tolletatens årsoversikt for 2017 vises det at antalle beslag i alle kategorier varer har økt fra 2015 til 2017. Til sammen ble det gjort nesten 38.000 beslag av alt fra alkohol og narkotika til sigaretter, valuta, kjøttvarer og fisk.