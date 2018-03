Anne Linell Sundt døde av legemiddelforgiftning i desember 2014. Hennes daværende samboer er lege og er tiltalt for uaktsomt drap på Sundt.

Påtalemyndigheten mener han ga henne så store mengder sterke og avhengighetsdannende medisiner at hun til slutt døde av forgiftning. Legen nekter straffskyld.

Rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag. Da forklarte legen at han ikke orket å se kjæresten lide, og at han heller ikke angrer på at han forsøkte å hjelpe henne med de sterke smertene hun hadde.

Dødelige doser

Det er viktig både for aktor og forsvarer å komme til bunns i hvem som ga Sundt sprøyter med sterke smertestillende legemidler kvelden eller natten før hun døde.

I retten onsdag spurte aktor Andreas Schei legen om Sundt hadde mulighet for å sette sprøyter selv:

– Nei, det hadde hun ikke mulighet til, svarer legen.

– Hvordan forklares det da at alle disse stoffene ble funnet i blodet hennes?

– Jeg har innsett at hun må ha satt sprøytene selv, svarer legen.

– Hvor var medisinen?

– De var i legekofferten min.

– Fantes det sprøyter tilgjengelig for henne?

– Det lå noen sprøyter i kjøleskapet, men ampuller var i legekofferten.

– Hadde hun satt sprøyter på seg selv tidligere?

– Ja, én gang i nakken. Så hadde jo hun også tidligere selv injisert smertestillende, men ikke disse sterke stoffene. Så, det var jo ikke slik at hun ikke kunne gjøre det, svarer legen.

Medisinene det er snakk om er sterke preparater som Petidin, Ketorax og Fentanyl.

Sterke kroniske smerter

Anne Linell Sundt levde med store smerter på grunn av revmatisme og flere operasjoner. Hun møtte samboeren da hun oppsøkte ham for å få hjelp til smertebehandling.

Legen forteller at smertene og medisinbruken til Sundt styrket forholdet mellom de to, og at Sundt er hans livs store kjærlighet.

Aktor legger imidlertid fram en epost fra Anne til legen i april 2014, som viser at det var konflikter mellom de to. Og at medisinbruken var kjernen i vonde krangler mellom de to.

Legen forklarer at han ikke er glad i å gi folk piller og medisiner, og at han er opptatt av å få pasienter av medisiner. Han sier at han og samboeren diskuterte nedtrapping av medisinbruken hennes ofte.

Avhengighetsskapende

Når aktor spør om Sundt var avhengig av medisinene sine, nøler han lenge med å svare.

– Alle disse preparatene er jo av den typen der man kan utvikle toleranse, slik at doseringen nå økes. Men om du spør om hun ble psykisk avhengig av det, at hun var ute etter rusen og det å kose seg med smertene sine, så er ikke det mitt inntrykk. Hun var opptatt av å trappe ned og kvitte seg med dette, forklarer legen.

Han forteller at de av og til kranglet om medisinbruken hennes, og at hun presset ham for å få mer. Han hevder at han ikke ga etter, og at han var nøye med hva han ga henne.

Unnlot å opplyse om medisinbruken

Aktor konfronterer legen med at han ikke opplyste til politiet at hun brukte så tunge smertestillende preparater.

– Jeg var i sjokk. Jeg visste jo at hun ville bli obdusert. Siden jeg ikke hadde gitt henne Ketorax eller Petidin de siste to døgnene, visste jeg at de ikke ville finne spor av disse stoffene. Jeg trodde at hun hadde dødd av hjerneblødning. Siden dødsfallet ikke hadde noe med meg å gjøre, fant jeg ikke grunn til å nevne det, forklarer legen.

Den 59-årige legen er også anklaget for å ha forfalsket testamentet etter Sundt, og innrømmet dette tirsdag. Politiet mente opprinnelig at legen hadde et økonomisk motiv for å ha drept samboeren, men påtalemyndigheten har gått bort fra dette, og aktor har ikke nevnt noen sammenheng mellom dødsfallet og testamentet under rettssaken.

I tillegg er legen tiltalt for flere brudd på helsepersonelloven.