– Jeg fikk sjokk. Nesten hjertestans, sier Sahra til TV 2 hjelper deg.

Hun kjøpte en brukt Toyota Corolla 2005-modell fra Kenneth Jørgensen i TBG Autosalg AS i september 2015. Det ble et mareritt med en potensielt forfalsket kontrakt, store oljelekkasjer og ingen vilje til å betale tilbake pengene.

– Da han skulle selge meg bilen, fortalte han meg bare om de bra tingene og ikke om feilene. Jeg tenkte at han er jo nordmann og har eget firma. Så jeg stolte på ham. Det burde jeg ikke gjort. Han skjulte alle feilene bilen har, sier Sahra.

Bilen slukte olje

Sahra og hennes fire barn. Foto: Breno Ortranto/TV 2 hjelper deg

Noen måneder etter at hun kjøpte bilen dro hun og barna til Stockholm, og hun oppdaget at bilen slukte olje.

– Bilen brukte 16 liter olje på den turen, forteller hun.

Da hun kom tilbake til Norge, ringte hun til Jørgensen TBG Autosalg AS. Han tok ikke ansvar for feilen på bilen.

– Han svarte: «Bilen er din. Jeg eier den ikke lenger. Hvis du har fått et problem, må du løse det selv. Du trenger ikke kontakte meg igjen. Saken er ferdig».

Må skifte motorblokk

Sahra tok med bilen til merkeverkstedet Toyota Oslo i februar 2016. De hadde dårlig nyheter å komme med.

– Hvis de skulle reparere bilen, måtte de skifte hele motorblokken. Det ville koste 60 000 kroner, sier Sahra.

Bilen kostet 37 500 kroner. Det var derfor utelukket å betale så mye for en reparasjon.

Toyota Oslo skriver i sin rapport om oljeforbruket: «Det er lite sannsynlig at dette forbruket har oppstått i løpet av de 3000 km kunde har eid bilen, da et forbruk utvikler seg over tid». Kenneth Jørgensen i TBG Autosalg benekter at han visste om oljeforbruket da han solgte bilen til Sahra Mahamoud Ahmed.

– Falsk kontrakt

Etter verkstedsjekken klager Sahra inn saken til Forbrukerrådet, og i den forbindelse ber hun TBG Autosalg om å sende over kontrakten. Hun tok nemlig bare et bilde av kontrakten med mobiltelefonen da den ble underskrevet. Hun får sjokk når hun får tilsendt kontrakten. Der står det nemlig håndskrevet at «bilen selges til mekaniker til gunstig pris og er delebil». Dette sto ikke i den kontrakten Sahra har mobilbilde av.

Kontrakten som er påført håndskrift. Foto: Breno Otranto/TV 2 hjelper deg

– Han har skrevet en falsk kontrakt, konkluderer Sahra.

Både Forbrukerrådet og senere Forbrukertvistutvalget er enig med henne. Kenneth Jørgensen i TBG Autosalg AS avviser at han har forfalsket kontrakten, men han har ingen god forklaring på at det finnes to kontrakter og at det i Finn-annonsen for bilen ikke står nevnt at dette er delebil. Det er vanlig at bilforhandlere i annonsen opplyser at de ikke er kjent med tilstanden til bilen og at den selges som delebil til lavere pris.

Lang prosess

For Sahra Ahmed Mahamoud har kravet om å oppheve kjøpet blitt en lang og slitsom prosess. Først ble den behandlet i Forbrukerrådet før den i mai 2016 ble sendt til Forbrukertvistutvalget. I oktober fatter de vedtak om at TBG Autosalg om at de må betale tilbake hele beløpet. Bilforhandleren betalte ikke og saken ble derfor sendt til Namsfogden i Tønsberg i desember 2016. I april 2017 besluttet Namsmannen at det skal foretas utleggstrekk og det blir også tatt utlegg i to tilhengere.

Kenneth Jørgensen i TBG Autosalg betaler fortsatt ikke og da vi tar kontakt med ham i januar så sier han at han skal påklage saken til Tingretten. Nesten to måneder etter vår første kontakt er det fortsatt ikke gjort noe med saken.

TV 2 hjelper degi drar til ham i Tønsberg to ganger for å få svar, men han er ikke tilstede på de to forretningsadressene som står oppført i Brønnøysundregisteret. Der hvor bilen ble solgt er det nå bare et tomt område. Det er over ett år siden han sist drev bilsalg på den adressen.

Sahra Ahmed Mahamoud vil nå vurdere å gå til Namsmannen igjen for å få gjennomført tvangssalg av de to tilhengerne.