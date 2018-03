Onsdag bekrefter sunmørsklubben at 26-åringen har skrevet under på en treårskontrakt.

Agdestein, som har en fortid i blant annet Brighton og Haugesund, er svært positiv til klubbskiftet.

– Dette er veldig spennende. I mitt hode er AaFK en eliteserieklubb, og det er jeg sikker på de mener her også. Jeg er ganske sikker på at jeg har kommet til en klubb som satser hardt, og at spillerne er sugne på å gå rett opp i Eliteserien, sier måltyven i en pressemelding.

Den 186 centimeter høye angriperen fra Stord var forrige sesong en del av Odds spillerstall. Agdestein ble hentet til Skien fra Haugesund i forkant av 2017-sesongen. Han var en periode lånt ut fra FKH til Kristiansund.

AaFK-trener Lars Bohinen er glad for å ha fått Agdestein på plass.

– Jeg er veldig fornøyd med å få Torbjørn inn i troppen vår. Han har eliteserienivå og kommer fra en god treningskultur. Han kan spille både i en treer på topp og som en av to spisser i et par. Det gir oss fleksibiliteten til å kunne spille både 3-4-3 og 3-5-2. Det har vært målet mitt hele tiden å kunne bygge en tropp som kan variere formasjon, sier Bohinen.

Nylig scoret Agdestein fire ganger da Odd slo Stabæk i en treningskamp. Spissen fra Stord scoret ti mål for FK Haugesund i 2016-sesongen, men det ble ingen ligascoringer for Odd i 2017.

Aalesund rykket ned fra Eliteserien forrige sesong.

(©NTB/ TV 2)