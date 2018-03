Manchester City herjer i inneværende Premier League-sesong. Og de lyseblå topper også listen over Premier Leagues raskeste spillere.

I en oversikt fra Opta, gjengitt av , ser man hvilke spillere som har nådd høyest maksfart i løpet av sesongen. Helt øverst troner Leroy Sané. Tyskeren har vært oppe i imponerende 35.49 kilometer i timen.

Lagkamerat Kyle Walker er eneste som har mål to spurter blant de raskest målte tidene.

Andreplassen er mer overraskende. Der finner man Crystal Palaces Patrick van Aanholt. Og med en toppfart på 35.42 km/t er han marginalt tregere enn Sané.

Tottenhams Moussa Sissoko har ikke vært en dundrende suksess etter overgangen fra Newcastle i 2016, men franskmannen tar tredjeplassen på denne listen med en toppfart på 35.33 km/t.

Høyeste toppfart i PL 2017/18 1. Leroy Sané (Man. City) - 35.49 km/t

2. Patrick van Aanholt (Crystal Palace) - 35.42 km/t

3. Moussa Sissoko (Tottenham) - 35.33 km/t

4. Theo Walcott (Everton) - 35.23 km/t

5. Kyle Walker (Man. City) - 35.21 km/t

6. Antonio Rüdiger (Chelsea) - 35.2 km/t

7. Kyle Walker (Man. City) - 35.15 km/t

8. Wilfried Zaha (Crystal Palace) - 35.13 km/t

8. Oliver Burke (WBA) - 35.13 km/t

10. Kiko Femenia (Watford) - 35.12 km/t Kilde: Daily Mail/Opta





Theo Walcott har vært en gjenganger på listen over PLs mest fot-rappe. Og 28-åringen henger fortsatt med i toppen med en makshurtighet på 35.23 km/t. Det holder til en fjerdeplass for Everton-spilleren. Femteplassen er det Manchester City-backen Kyle Walker som innehar. Engelskmannen er for øvrig den eneste som har to spurter som når opp på topp ti-listen.

Topplisten er altså uten både Liverpool- og Manchester United-spillere.

Men til helgen venter nye muligheter for å komme seg inn på listen. Det er nemlig duket for en skikkelig storkamp på Old Trafford.

