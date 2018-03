En ny rapport fra DNB viser at kvinner har mye dårligere kunnskap om privatøkonomi enn menn.

Ifølge rapporten lar kvinner ofte mennene styre økonomien i hjemmet.

– Våre tall viser at i et parforhold er det gjerne slik at mannen er finansministeren, mens kvinnen er forbruksminister, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, til TV 2.

Ber kvinner ta mer ansvar

Forbrukerøkonomen peker på at for få kvinner kan nok om styring av egen økonomi.

– Det jeg tror er hovedårsaken til at mange kvinner går ut som en økonomisk taper, i hvert fall i samlivsbrudd, er kompetanse, fortsetter hun.

Sandmæl ber nå kvinnene om ta mer ansvar for å lære om egen privatøkonomi.

– Det er viktig at kvinner i hvert fall tilegner seg den økonomiske kunnskapen sånn at de er klar over konsekvenser, for ut i fra konsekvenser så kan du gjøre valg. For hvis ikke, så kan du gå på en økonomisk smell, sier hun.

– De yngste vet minst

Også tidligere har undersøkelser vist at kvinner kan mindre om økonomi enn menn. Forskning.no omtalte i 2016 en studie fra Universitetet i Agder og Agderforskning, som viser at kvinner har betydelig lavere basiskunnskaper om økonomiske forhold som påvirker deres privatøkonomi.

Den aktuelle undersøkelsen viste at det gjerne var de yngste kvinnene som visste minst om økonomi, ifølge forskningsnettstedet.

– De under 30 år scorer lavest, og det gjelder for begge kjønn. Det er minst kjønnsforskjell i alderen 45 til 59 år. Men menn vet mest i alle aldersgrupper, sa Ellen K. Nyhus fra Universitetet i Agder og Agderforskning da studien ble lagt frem.