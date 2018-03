Supporterne protesterte mot den greske superligaen etter at deres lag PAOK ble trukket tre poeng etter forrige måneds oppgjør mot Olympiakos. Kampen ble utsatt etter at Olympiakos-trener Óscar Garcia ble truffet av gjenstander kastet fra tribunen.

Kampen som skulle vært spilt 25. februar ble satt til 3-0-seier til Olympiakos, mens PAOK fikk 30.000 euro i bøter og må spille sine to neste hjemmekamper for tomme tribuner, inkludert kampen mot ligaleder og tittelrival AEK.

– Administrasjonen i ERT fordømmer invasjonen av ERT 3-studioet under en livesending, lyder en uttalelse fra den berørte TV-stasjonen.

TV-stasjonen la til at aksjonen stoppet den normale flyten i programmet på «en svært udemokratisk måte som på ingen vis er forenelig med sportsånden.»

I protesten som sportsankrene måtte lese opp hadde PAOK-supporterne skrevet at avgjørelsen om poengtrekk var den «største sportsskandalen noensinne.»

De oppfordret også alle PAOK-supportere til å delta i en større protestmarsj i bysentrum torsdag, samt før den oppsatte hjemmekampen mot AEK søndag.

Etter å ha gjennomført stuntet forlot supporterne TV-studiet fredfullt og ingen ble arrestert.

PAOK har anket avgjørelsen om poengtrekk i superligaen. De har blant annet beskyldt Óscar Garcia for å overspille. Dette gjør klubben til tross for at spanjolen måtte overnatte på sykehus etter å ha blitt undersøkt av en nevrolog.

Poengtrekket betyr at Thessaloniki-klubben nå ligger på tredjeplass i ligaen. Det er fem poeng opp til ledende AEK, mens Olympiakos er kun ett poeng foran.

(©NTB/ TV 2)