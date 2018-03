Pornoskuespilleren Stormy Daniels, eller Stephanie Clifford som hun egentlig heter, har saksøkt USAs president Donald Trump.

Søksmålet ble levert inn til retten i Los Angeles tirsdag, og er et forsøk på å ugyldiggjøre en fortrolighetsavtale som Clifford underskrev i dagene før presidentvalget i 2016, skriver en rekke amerikanske medier.

Fortrolighetsavtalen hindret pornoskuespilleren fra å snakke om det påståtte seksuelle forholdet til Donald Trump.

Vil røpe detaljer

I søksmålet hevdes det at avtalen mellom de to er ugyldig fordi Donald Trump ikke har underskrevet avtalen personlig, skriver nyhetsbyrået Associated Press (AP). I stedet var det Trumps advokat, Michael Cohen, som skrev under, sammen med Stephanie Clifford, den 28. oktober 2016.

Clifford har hevdet at hun har hatt et intimt forhold med Donald Trump. Dette forholdet startet i 2006 og fortsatte godt inn i 2007, ifølge søksmålet.

De skal ha møttes i Lake Tahoe i Nevada og i Beverly Hills i California, og pornoskuespilleren ønsker nå gå offentlig ut med detaljene. Clifford har hevdet at de to hadde sex ved en anledning, og senere et platonisk forhold, ifølge nyhetsbyrået.

Trumps advokat, Michael Cohen, har nektet for at Donald Trump og Stephanie Clifford noen gang hadde en affære.

Donald Trump giftet seg med sin nåværende kone, Melania Trump, i 2005.

Betalte én million

Som en del av avtalen betalte Cohen Clifford 130.000 dollar, det vil si rundt én million norske kroner.

Cohen bekreftet i forrige måned at han betalte pornoskuespilleren, noe som naturligvis fikk stor oppmerksomhet i USA. Advokaten nekter for at verken Trump-organisasjonen eller Trumps valgkampapparat hadde noen rolle i denne transaksjonen.

NBC News skriver at både fortrolighetsavtalen og et annet notat er vedlagt søksmålet. I avtalen går Trump under navnet David Dennison. Den ekte identiteten til David Dennison er sladdet i det tilhørende notatet, men ifølge Cliffords advokat, Michael Avenatti, er vedkommende Donald Trump.

– Forsøker å true til taushet

I søksmålet hevdes det at Trumps advokat har forsøkt å hindre Clifford fra å snakke om det påståtte forholdet så sent som den 27. februar i år.

– For å være klar, forsøkene på å true Clifford til taushet og få henne til å «holde munn» for å beskytte Trump, fortsetter med uforminsket styrke, heter det.

Verken Michael Cohen eller Det hvite hus har så langt kommentert søksmålet overfor AP.