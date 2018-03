Se sammendrag av kampen i Sportsnyhetene i videovinduet øverst!

Det er sju år siden Qatar Sports Investments med Nasser Al-Khelafi i spissen kjøpte opp Paris Saint-Germain, men klubben har fremdeles til gode å nå semifinalen i Champions League under de styrtrike eierne.

Tirsdag røk de ut av åttendedelsfinalen med 2-5 sammenlagt mot Real Madrid.

– Det er helt åpenbart at PSG manglet Neymar. De har ingen andre som leverte opp mot det han kan. Det var null rytme, veldig få gode angrep og ikke et press som virkelig skremte Real Madrid. Det var skikkelig skuffende og kjedelig å se på. Du forventer mer av et så godt lag, sier Simen Stamsø Møller.

– Det er utrolig skuffende av PSG med de spillerne de har. Det burde skapt mer og vært mer desperate. De var desperate på feil måte; frustrerte og sure. Det toppet seg da Marco Verratti fikk rødt kort, fortsetter TV 2s fotballekspert.

Også i Sverige får PSG det glatte lag på kommentatorplass.

– Dette var sesongen de virkelig skulle vise at de er mer enn utfordrere. De hadde et uttalt mål om å gå hele veien, og de har en økonomisk satsing som må gi resultat, skriver Therese Strömberg i Expressen.

– De neste dagene kommer PSG til å hudflettes, slaktes og henges opp til tørk i fransk presse. I sommer får klubbpresident vurdere hva det koster å knekke koden i Europa, skriver Johanna Frändén i Aftonbladet.

I BBCs Champions League-sending mente en av gjestene at PSG har mislyktes i sin storsatsing.

– PSG må starte på nytt. Dette viser at det ikke er lett å vinne Champions League, og at du definitivt ikke kan kjøpe deg til å vinne turneringen, sa den franske fotballeksperten Julian Laurens.

Spår sparken for Emery

PSG hentet inn Europa-spesialisten Unai Emery fra Sevilla før forrige sesong, men også i fjor sa det stopp i åttendedelsfinalen, da mot Barcelona. I Ligue 1 havnet de bak seirende Monaco. Denne sesongen leder i den hjemlige serien suverent, men Emerys fremtid er høyst usikker.

Nasser Al-Khelaifi fikk spørsmålet etter Real Madrid-tapet hjemme i den franske hovedstaden om de kom til å foreta seg noe på trenersiden.

– Ikke for øyeblikket. Alle er veldig skuffet, og vi må roe oss ned og tenke gjennom hva vi vil forandre, sier PSG-eieren, ifølge L'Équipe.

Simen Stamsø Møller er ikke i tvil om at Emery er ferdig i PSG.

– Han ryker. Det er ikke så mye snakk om den saken. Det er mer spennende å se hvem som eventuelt kommer inn, og det kan være hvem som helst av de som sitter løst. Hos topp seks i Premier League er det to som sitter løst: Antonio Conte og Arsène Wenger. Conte er den eneste ledige av topp fem-managere i verden, så det virker logisk.

Mauricio Pochettino er en annen mann som nevnes ofte.

– Jeg har en følelse av at han ikke har dårlig tid. Tottenham-posjektet bærer ikke preg av at han har dårlig tid. Det er klart han må vinne, for uten titler er det ingen suksess. Jeg har en følelse av at han ønsker suksess, men jeg tror ikke det er riktig å gå til PSG nå, sier Stamsø Møller.

Arbeidsro for Zidane

Real Madrid har skuffet stort i La Liga denne sesongen, og det har også blitt spekulert i Zinedine Zidanes fremtid. Franskmannen roses av TV 2s ekspert.

– Zidane skal ha stor honnør for at de han sender utpå der, leverer som de gjør og har såpass god kontroll, sier Stamsø Møller.

Nå tror han kvartfinaleklare Zidane får større arbeidsro de neste ukene.

– Jeg hadde en følelse før kampen om at treneren til laget som røk ut, var ferdig. Det er så nådeløst. Hadde det blitt exit i går, tror jeg han hadde vært ferdig etter sesongen. Hvis de nå lappe sammen sesongen, havner i toppen og vinner Champions League, kan jeg ikke se han forsvinne. Han sitter mye tryggere nå, sier Simen Stamsø Møller, og tilføyer:

– Jeg ser på Real Madrid, Barcelona og kanskje Manchester City som de største favorittene til å vinne Champions League.

Tapte inntekter

Ifølge Le Parisien, gjengitt av spanske AS, fører Champions League-exiten til en økonomisk baksmell for den franske storklubben.

Avisen estimerer med at klubben går glipp av 13 millioner euro – om lag 125 millioner kroner – i premie-, sponsor- og billettinntekter ved ikke å kvalifisere seg til kvartfinalen. Det beskrives «signifikant sum» for PSG, som sliter med å holde seg innenfor finansiell fair play-regelverket til UEFA.

Før denne sesongen hentet klubben inn Neymar og Kylian Mbappé nettopp for å gå hele veien i Mesterligaen. Nasser Al-Khelaifi forsikrer fansen at de vil fortsette å bruke store penger på nye spillere.

– Vi er fornøyde med våre investeringer, og vi tror på spillerne. Vi kommer til å fortsette dette prosjektet, sier Al-Khelaifi, ifølge L'Équipe.