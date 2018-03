I juli i fjor ble terrorhæren IS bekjempet i Mosul i Irak.

Det siste intense slaget stod i gamlebyen. Syv måneder senere har nesten ingen av innbyggerne flyttet tilbake.

Både fordi det er livsfarlig med udetonerte bomber og miner, og fordi døde kropper fremdeles ligger uberørt.

TV 2 ble med en familie inn i bydelen Maidan for å se hva som hadde skjedd med deres hjem.

Grusomme kamper

Veien opp til huset til Farhan og familien finnes ikke lenger. Udetonerte miner, granater og sprengstoff-feller gjør at det er svært farlig å bevege seg der.

Kampene i bydelen Maidan, hvor familien sitt hus ligger, var grusomme. Men juli i fjor var det slutt for terrorgruppen i Iraks nest største by.

Krigen har imidlertid satt dype spor. Selvmordsvester ligger og flyter. Over alt ligger det lik som ingen har fjernet. Noen er dekket til av hvite duker. Hele byen lukter død og ødeleggelser.

Desperat flukt

I et hus nede ved elven Tigris ligger et åttitalls lik av sivile som prøvde å flykte. Kvinner og barn ble henrettet av IS fordi de i desperasjon forsøkte å komme seg bort fra krigen.

TV 2 kjører den lille familien inn bakveien, slik at de trygt kommer seg opp til det som er igjen av huset sitt. Veien er ryddet for miner og sprengstoff-feller.

For å komme opp til huset sitt må Farhan og ektemannen Faisan klatre over ruinene av nabohusene. Fireåringen Aisha får ikke være med helt opp.

Lik

Synet som møter de er ille.

– Jeg kjenner ikke igjen huset mitt. Det er så ødelagt at jeg ikke kjenner det igjen, men takk Gud for at jeg lever, sier Farhan fortvilet til TV 2.

Inne i huset til Farhan og Faisan ligger likene av to IS-terrorister. Den ene er begravet under steinblokkene, bare skoen stikker frem.

– Alt er borte

Farhan leter etter eiendeler de kan ta med seg. Det er bare noen kopper og en videospiller igjen.

– Finnes det noe verre enn dette? Alt er ødelagt. Vi har brukt 20 år på å skape et liv her. Nå er alt borte. Hva skal vi flytte tilbake hit for? Jeg er redd for å bo her igjen, sier hun til TV 2.

Hele tilværelsen til den lille familien har rast sammen. De har mistet alt de eier. Håpløsheten innhenter Farhan.

– Hvor skal jeg bo nå? Jeg har mann og barn. Hvis dette er livet, vil jeg ikke leve. Hvordan skal vi leve videre? Hvordan skal vi fortsette, spør hun seg selv.