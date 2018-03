Det er mange båser man kan sette 29-åringen Nora Mehsen inn i: Hun er lesbisk, muslim, kvinne med innvandrerbakgrunn. Hun har dessuten en tydelig stemme som hun liker å heve i offentligheten: For aksept og toleranse.

Og akkurat derfor er det mange som hater henne.

– Jeg har fått drapstrusler. Det er trusler om at jeg skal steines eller brenne i helvete, at jeg ikke fortjener å leve og at verden hadde hatt det bedre uten slike som meg, foteller Nora Mehsen til TV 2.

Hun var tidligere leder for Skeiv Verden, og i dag er hun likestillingsbyråkrat, samfunsdebattant og spaltist i Morgenbladet.

– Lever med en usikkerhet

Mehsens sammensatte identitetsbakgrunn vekker nemlig raseri i mange miljøer: Både blant muslimer, innvandrere, etnisk norske, kvinner og menn. Hun får mange henvendelser som ikke vil henne vel.

– Jeg lever med en usikkerhet – man kan aldri være helt sikker på at det ikke er noen som vil en noe vondt. Jeg vet ikke om jeg har noe å frykte, men det gjør noe med en person at det er så mange som hater deg, forteller Mehsen.

– Jeg tenker ofte på det ute i det offentlige rom. Og når jeg får et brev med håndskrift på, er min første tanke at det er en drapstrussel, sier hun.

– Er det slik at du regner med å få hets og trusler av at vi skriver denne saken?

ET FORBILDE: Nora Mehsen (29) er muslim og lesbisk. Foto: Marius Viken-Horsfjord

– Ja, dessverre, det må jeg regne med. Det er prisen jeg og mange andre som meg – kvinner, folk med innvandrerbakgrunn, muslimer – betaler for å delta i samfunnsdebatten. Men hetsen er i seg selv et bevis på at det er viktig at jeg bruker stemmen min, sier Mehsen.

Ofrer mye

Som en kvinne med minoritetsbakgrunn, har hun ofte syntes at det kan være vanskelig å finne forbilder å se opp til. Derfor håper hun selv at hun kan være en person unge jenter kan få inspirasjon av.

– Jeg vet hvor viktig det var for meg selv å ha andre personer som kunne speile meg i samfunnsdebatten. Folk som bruker stemmen sin og krever sin plass, sier hun.

Hun ofrer mye for å fortelle sin mening. Det er folkene rundt henne som gjør det mulig.

– Jeg har et støttende miljø rundt meg, og en støttende familie. Da er det lettere å tåle de negative kommentarene. For meg har det aldri vært et alternativ å ikke delta i samfunnsdebatten, forteller hun.

Mange tilfeller av hets og hatvold

Den siste tiden har TV 2 snakket med et 15-talls offentlige personer i Norge som også er lesbiske og homofile. Bildet de skildrer, viser at Norge fortsatt har et stykke igjen å gå.

TV-profilen Tore Petterson forteller at han blir tatt kvælertak på og spyttes etter og Farmen-deltakeren Eunike Hoksrød (39) blir kalt mannedame og jævla lesbe. Farmen-deltakeren Camilla Cox Barfot (32) brakk skulderbladet da hun var ute på byen, fordi hun festet med sin homofile kompis.

Førstebetjent i Oslo-politiets hatkrimgruppe, Abetare Krasniqi, forteller at det er vanskelig å si noe om antallet saker av vold og hets mot homofile.

– Det er grunn til å tro at det er store mørketall, så vi vet svært lite om omfang. Det vi kan si, er at anmeldelsene bare viser noen av sakene. Det har vært en jevn økning av antall registrerte anmeldelser de siste fem årene, forteller Krasniqi.

Tungt å anmelde

I 2016 var det 175 anmeldte forhold i Oslo, og det er grunn til å anta at det er enda flere i 2017, forteller politiet. Men disse tallene er ikke klare ennå.

Krasniqi forteller at det er hat og negative holdninger som ligger bak slik kriminalitet.

– Noen av de mistenkte forklarer at de opplever å ha et ansvar for å gjøre noe med en situasjon de ikke liker, for eksempel at de kristne grunnverdiene trues. Derfor uttrykker de seg hatefullt ovenfor homofile eller andre grupper. Andre angrer seg dypt og ønsker å be om unnskyldning, fortklarer Krasniqi.

Politet oppfordrer alle sterkt til å anmelde alle saker. Også når gjerningspersonen er ukjent. Det vil gjøre det enklere å få en oversikt over omfanget.

Men Nora Mehsen forteller at hun ikke har anmeldt truslene og hetsen hun har fått.

– Jeg har ikke anmeldt noe av det, og det er synd. Jeg burde ha anmeldt, fordi man trenger å kartlegge omfanget. For min del har det handlet om å komme seg videre. Jeg har prøvd å ikke la ting gå inn på meg, og har ikke hatt overskudd til å følge det opp. Det krever mye psykisk – men det er utrolig viktig å anmelde, forteller hun.