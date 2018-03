Kanadisk politi blir mer og mer sikre på at de står overfor en grusom seriemorder-sak etter at Bruce McArthur ble arrestert i januar i år.

Den 66 år gamle landskapsarkitekten er siktet for å ha drept seks homofile menn i Toronto-området. Han er siktet for drapene på Andrew Kinsman, Selim Esen, Majeed Kayhan, Soroush Mahmudi, Dean Lisowick og Skandaraj “Skanda” Navaratnam.

Blomsterpotter

McArthur, som drev sitt eget firma og jobbet som landskapsarkitekt, er mistenkt for å ha gjemt levningene til drapsofrene i ulike blomsterpotter som han har satt opp i forbindelse med sitt virke.

Politiet har imidlertid kun lyktes med å identifisere tre av mennene via levningene de har funnet i ulike blomsterpotter: Kinsman, Navaratnam og Mahmudi. De har satt inn enorme ressurser på saken, og jobber nå på spreng for å formelt identifisere de fire gjenværende ofrene.

På mandag offentliggjorde politiet et bilde av det de mener er et syvende offer, som de ikke vet noe om identiteten til.

Politiet er rystet over omfanget av saken, og forteller at de aldri har satt av så store ressurser til én og samme etterforskning.

– Dette er en unik og historisk etterforskning for organisasjonen. Vi må bruke all vår kunnskap og ekspertise på tvers av så og si alle som arbeider i organisasjonen, sier sjefs-rettsmedisiner Michael Pollanen ifølge Toronto Star.

Kan ha filmet drapene

Det at politiet har sikret seg et bilde av offeret, kan tyde på at seriemorderen tok bilder eller video av ofrene før eller etter at han drepte dem. Politiet tror den ukjente mannen er død på etterlysningsbildet de har gått ut med.

JOHN DOE: Sjefsetterforsker Hank Indsinga ber publikum om hjelp for å finne identiteten til denne mannen. Foto: Chris Young / AP

– Det ville ikke overraske meg. Seriemordere har ofte en «samling» av noe fra ofrene. Enten det er bilder, gjenstander, klær eller andre ting, sier tidligere drapsetterforsker Mark Valois til Toronto Star.

Den kanadiske TV-stasjonen Global News har snakket med Sean Cribbin som forteller at han hadde seksuelt samkvem med den drapssiktede sommeren 2017, etter å ha møtt ham via en dating-app.

Ifølge Cribbin endte møtet med at han mistet bevisstheten.

Han forteller at han ble kalt inn til avhør av politiet to dager etter at McArthur ble pågrepet, og gjennom avhøret fikk han et sterkt inntrykk av at politiet tror han hadde blitt filmet mens han besøkte drapssiktedes leilighet.

PROFILBILDE: Den siktede seriemorderen jobbet som kjøpesenternisse i Scarborough under julehøytiden.

– Jeg kan ikke huske å ha sett noen kameraer, men idet intervjuet med politiet gikk mot slutten, gikk det opp for meg at han måtte ha bilder av meg. Politiet sa at jeg var «ferdig». Jeg var i posisjon til å bli drept, sier den rystede mannen til Global News.

Kjøpesenter-julenisse

Han forteller at han først kom over Bruce McArthurs profil i datingapper for flere år siden, og at han bet seg spesielt merke i profilbildet hans, der han var kledd som julenissen.

– Han lignet på julenissen og på profilen sin hadde han et bilde av seg selv som kjøpesenter-julenisse. Det er ekkelt å tenke på nå, men da tenkte jeg bare «åh, han gjør frivillig arbeid».

Politiet har ikke villet gå ut med hvordan de tror ofrene har blitt drept, men har tidligere indikert at de har bevismateriale som kan gi svaret på dette. Det at politiet går ut med bilde av en avdød person blir sett på som et svært uvanlig skritt, og politiet innrømmet på pressekonferansen at de gjør dette som et «siste forsøk» på å finne ut hvem mannen er.

DREPT: Skandaraj Navaratnam (40), Andrew Kinsman (49), Selim Esen (44), Majeed Kayhan (58), Soroush Mahmudi (50) og Dean Lisowick(43 eller 44) er alle antatt drept av seriemorderen. Foto: Toronto-politiet / Scanpix

Fant ung mann i leiligheten

Politiet har de siste to månedene gjennomsøkt rundt 30 ulike eiendommer og beslaglagt over 20 blomsterpotter. Søket etter levninger har imidlertid blitt hemmet av vinterkulden, og politiet planlegger å komme tilbake med likhunder så snart telen i bakken er borte, skriver AFP.

McArthur havnet i politiets søkelys for første gang i september 2017 i forbindelse med forsvinningen til Andrew Kinsman, men politiet tilbakeviste den gangen kategorisk ryktene om at en seriemorder gikk løs i Torontos homsemiljø.

Ifølge lokale medier valgte politiet å ta seg inn i MacArthurs leilighet og arrestere ham 18. januar, etter at de hadde observert en ung mann gå inn i leiligheten hans. Politiet fant den unge mannen lenket fast til sengen, men han var ellers uskadd.

McArthur må møte i retten senere denne måneden.