I den nye NRK-dramasatsingen «Heimebane» får vi se skuespiller Ane Dahl Torp i rollen som hovedtrener for et herrelag i Eliteserien i fotball.

Men i virkeligheten er realiteten en helt annen: Aldri har en kvinne fått sjansen i en norsk herreklubb i toppfotballen. Samtidig er åtte av trenerne i Toppserien menn.

Foreløpig er det også lite som tyder på at det nærmer seg ansettelse av en kvinnelig hovedtrener i en Eliteserie-klubb.

– Tror ikke de tenker tanken en gang

– Det er ikke så interessant når vi får vår første kvinnelige hovedtrener i Eliteserien, vi er mye mer opptatt av å bygge opp kompetansen rundt våre kvinnelige trenere. Vi må starte med begynnelsen, sier Dan Eggen, som er NFFs seksjonsleder for trenerutdanning.

Eli Landsems rolle som hovedtrener for Rælingen FK i 3. divisjon er blant det nærmeste noen har kommet. Tredjedivisjonslaget Skjervøy har fått en kvinnelig trener før denne sesongen.

– Jeg tror det vil oppleves for mange som en skrekkfilm på herresiden, sier Landsem lattermildt.

Men uttalelsen har også alvor i seg.

John Carew og Ane Dahl Torp i «Heimebane»

– Jeg tror det handler om uvitenhet (at ingen kvinner får sjansen på herresiden, journ.anm). Jeg tror ikke de tenker tanken en gang. Vi har kvinnelig statsminister som sjef for hele landet, så det går an å tenke tanken at damer kan ha kompetanse og kan lede gutter, sier den tidligere kvinnelige landslagstreneren.

Nå jobber Landsem som sportssjef for Vålerengas kvinnelag. Trener for Oslo-laget er Monica Knudsen, som har en imponerende CV: The Double med LSK Kvinner tre år på rad.

Likevel har hun aldri blitt kontaktet av en herreklubb i toppfotballen.

– Jeg har aldri vært i noen diskusjon. Jeg har aldri fått en forespørsel, og det å trene herrelag nedover i divisjonene er uinteressant. Det er jo breddefotball, sier Knutsen, som tror holdninger og kultur er årsaken til at hun ikke har hørt et pip.

– Et stort steg for kvinnefotballen

Det er imidlertid en stadig økende trend at flere av de største klubbene i Europa nå satser på kvinner.

I fransk fotball og Lyon finner vi Ada Hegerberg, som nylig fikk følge av søster Andrine i PSG. I Wolfsburg spiller Caroline Graham Hansen, Maren Mjelde befinner seg i Chelsea, mens Ingvild Isaksen har base i Italia der hun tjenestegjør for den italienske storklubben Juventus.

– Det er et stort steg frem for kvinnefotballen at store lag som Juventus starter kvinnelag. Jeg vet at også Real Madrid og Manchester United vurderer å starte damelag. Vi står helt OK her i Norge, men om vi ser ti år frem i tid, kan vi få problemer, mener kvinnenes landslagstrener Martin Sjögren.

Er redd norsk kvinnefotball kan bli parkert

Han får støtte av Maren Mjelde.

– Jeg er litt redd for at vi i Norge ikke klarer å henge med. Det finnes ikke noe kulere enn å spille for Brann om man er fra Bergen. Jeg tror at det er veien å gå. I Chelsea er hverdagen at jeg er i en storklubb der vi har mange av de samme ressursene som herrene, sier hun.

Caroline Graham Hansen har følgende oppfordring til norske klubber:

– Jeg mener det bør ligge prestisje i å likestille fotballen i Norge også. Velger de store klubben å satse på damene, vil det være enorm drahjelp for den norske kvinnefotballen. Det er synd at det til nå bare er Vålerenga, som jeg vet om, som virkelig satser på damene, sier Wolfsburg-proffen.