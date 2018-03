Politiet i Buskerud rykket mandag ettermiddag ut til en bekk i Sande i Vestfold, etter å ha fått meldinger om to gutter som hadde problemer med å ta seg til land.

Ringe politiet

Ifølge politiet skulle guttene ta en snarvei over et jorde. En av de gikk deretter gjennom isen i en bekk.

Kameraten klarte å holde han fast, men slet med å dra han opp.

Deler av kroppen til gutten var under vann. Samtidig som kompisen gjorde alt han kunne for å holde fast gutten, klarte han å ringe til en voksen.

– Det var denne personen som ringte til politiet, sier operasjonsleder i Søndre Buskerud politidistrikt, Trond Egil Groth, til TV 2.

Stresset

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 17.25, men slet med å lokalisere guttene. Gutten var redd og stresset, og klarte derfor ikke forklare hvor de befant seg. Det tok nesten 25 minutter før guttene var i sikkerhet, opplyser politiet.

– Gutten som havnet i bekken ble fraktet til legevakten i Drammen. Han er kald og preget av hendelsen, sier Groth.

Skryter av gutten

Operasjonslederen berømmer kompisens innsats på stedet, og sier at hendelsen kunne fått et annerledes utfall uten den modige innsatsen.

– At han klarte å holde fast kompisen sin var svært viktig, sier Groth.

Politiet opplyser at saken er avsluttet, og de legger til at de er veldig glad for at det endte slik det gjorde.