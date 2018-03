Med en anslått formue på 3,1 milliarder dollar har Trump fortsatt til salt i maten, men formuen har krympet med 400 millioner dollar siden mars 2017. Presidenten faller fra 544. plass til 766. plass på Forbes' liste over verdens dollarmilliardærer.

Forklaringen er at verdien på Trumps eiendommer i New York har falt og at inntektene fra presidentens golfbaner har sunket.

Slår flere rekorder

Årets liste er rekordlang og omfatter 2208 milliardærer fra 72 land. Klodens rikeste mann er Amazon-sjef Jeff Bezos (54), som er verdt 112 milliarder dollar. Bezos er den aller første som bikker 100 milliarder dollar i formue etter at han ble 39 milliarder rikere i løpet av fjoråret. Det er den største økningen som er registrert av Forbes.

Bezos slår lett Microsoft-grunnlegger Bill Gates (62). Gates kaprer imidlertid andreplassen på lista med en formue på 90 milliarder dollar.

Den tredje rikeste er investor Warren Buffet (87). Buffet driver holdingselskapet Berkshire Hathaway, som eier mer enn 60 selskaper. Så langt har Buffet donert nærmere 32 milliarder dollar til veldedige forhold, ifølge Forbes.

Reitan rikeste nordmann

Odd Reitan (66) er den rikeste nordmannen på Forbes' liste. Med en formue på 6,6 milliarder dollar er «Colonialmajoren» nummer 251 blant verdens milliardærer.

NETTHANDEL-MILLIARDÆR: Amazon-sjef Jeff Bezos. AFP PHOTO / Mandel NGAN

Johan Johannson (51) er en annen nordmann som har gjort det skarpt i dagligvarebransjen. Ifølge Forbes har eieren av Norgesgruppen en formue på 4,4 milliarder dollar. Det kvalifiserer til en 480. plass på listen.

På 606. plass ligger Andreas Halvorsen (56). Halvorsen er direktør i Viking Global Investors, som ifølge Forbes administrerer verdier for mer enn 25 milliarder dollar. Halvorsen har en formue på 3,7 milliarder dollar.

AKER-EIER: Kjell Inge Røkke har en formue på 3,5 milliarder dollar. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Cruise-gründer Arne Wilhelmsen (87) og hans familie er god for 3,6 milliarder dollar og er inne på en 629. plass, mens Kjell Inge Røkke (59) er den siste nordmannen som slår Trump med en 652. plass på listen. Røkkes formue oppgis til å være 3,5 milliarder dollar.

Tankreder John Fredriksen (73) er rikere enn nordmennene, men Fredriksen er kypriotisk statsborger. Fredriksen har en formue på 7 milliarder dollar.

Gode penger i billige klær

En svenske som har tjent gode penger på å selge billige varer, er H&M-toppen Stefan Persson (70). Svensken er styreformann i H&M og er god for 16,8 milliarder dollar. Det kvalifiserer til en 73. plass på listen.

RIK TRØNDER: Odd Reitan. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Ifølge Forbes var det Stefan Perssons far Erling som grunnla kleskjeden i 1947. Nå er det Stefans sønn Karl-Johan som er administrerende direktør. Både Karl-Johan og hans to søsken er også milliardærer.

For å beregne rikingenes formue, har Forbes beregnet aksjekurser og vekslingskurser fra 9. februar 2018. Bevegelser i aksjekursene gjør at formuene kan endre seg fort. Eksempelvis ble Jeff Bezos 12 milliarder dollar rikere på papiret i de to ukene som gikk fra 9. februar til Forbes gikk i trykken.