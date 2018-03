BMW har aldri solgt flere biler i Norge. Markedsandelen er rekordhøy, ledet an av elbilen i3 som er en stor suksess.

På bilmessen i Geneve er det derimot noe annet enn elbil som er høydepunktet hos BMW. Der står nemlig konseptbilen M8 Gran Coupe et sikkert bevis på at tyskerne fortsatt satser på drømmebiler.

– Jeg har så vidt rukket å se på bilen, men det ser virkelig bra ut. Gromt, forteller Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, fra Geneve.

Kommende spydspiss

At M8 oser sportslighet er det ingen tvil om. Fronten preges av store luftinntak, smale lykter og den klassiske nyregrillen.

Bakover ender den coupeaktige taklinjen med en barsk hekk. Smale lykter, hekkspoiler og fire enderør underbygger råskapen i M8.

Lakkfargen til konseptbilen bærer navnet «Salève Vert» og skifter farge fra grønn til blågrå i ulikt lys. Fremfor tradisjonelt krom, har BMW lagt inn en særegen nyanse av gull i en rekke av eksteriørdetaljene som vinduslister, grill, felger og eksoshaler.

Samtidig balanserer designet mot det elegante. BMW understreker også at denne bilen gir en tydelig pekepinn på et helt nytt designspråk fremover.

– Nå viser vi også hvordan BMW M vil være en viktig del av BMWs fremtid og drar lakenet av nok en kommende spydspiss, sier kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby i BMW Group Norge.

Lite fakta

M8 Gran Coupe er 5,078 meter lang, 2,150 meter bred og 1,407 meter høy. Akselavstanden måler 3,023 meter. Ut over dette er det svært lite informasjon BMW ønsker å dele om bilen.

Men det er all grunn til å tro at BMW ikke sparer på kruttet når bokstaven M for lov til å pryde hekken. Ryktene skal ha det til at kommende M8 får enda mer krefter enn de 600 hestene som bor i nye M5.

Sterke røtter

Bare navnet M8 oser råskap i seg selv. Ser vi litt tilbake, bekrefter også historien at BMW-modeller som bærer 8-tallet byr på noe spesielt. Enten det er snakk om sportslighet, luksus eller særegen design – slik som 8-serie Coupe fra 1989, BMW Z8 fra 2000 eller dagens i8.

Den produksjonsklare bilen, både 8-serie og M8 Gran Coupe skal stå ferdig i 2019.

Mens vi venter på flere oppdateringer, kan vi ta en titt på testkjøring av M8 Coupé i Italia. Legg merke til den gromme lyden, som minner litt om en konkurrent fra Affalterbach.

