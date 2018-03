Høres dette for godt ut til å være sant? Det er det faktisk ikke.

Sir Richard Branson, også kjent som sjef for flyselskapet Virgin Atlantic, søker nå en assistent som kan bo og jobbe på den eksotiske øya Necker Island i De Britiske Jomfruøyene.

Det skriver reisemagasinet Travel and Leisure.

Blant kjendisene som har feriert på denne øya finner vi blant annet Barack og Michelle Obama.

Ifølge Travel and Leisure skal Obama-familien ha vært overbegeistret over den idylliske øya.

I jobbannonsen, som du kan lese i sin helhet her, står det at stillingen er en administrativ stilling, hvor du har ansvaret for å dekke to travle kontor.

IDYLL: Frister det å bytte ut kalde Norge, med eksotiske Necker Island? Da må du søke på Richard Branson sin stilling. FOTO: AP Photo / Todd VanSickle)

Hovedoppgavene vil bestå av bokføring og administrasjon av epost, korrespondanse, arkivering samt reisebestillinger og å vikariere for Bransons egentlige assistent når han er på reiser og ferier.

Saken ble først omtalt på Dagbladet.

Til tross for arbeidsforhold de fleste bare kan drømme om, påpeker annonsen at det er en krevende jobb, som ikke passer til alle.

Necker Island ble utsatt for voldsomme ødeleggelser under orkanen Irma, men Branson har jobbet hardt for å bygge opp øya igjen.

Ønsker du å kapre drømmejobben, må du imidlertid være rask. Søknadsfristen går nemlig ut 10.mars.