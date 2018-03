Ingenting slår duften av nystekte vafler. Tall fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) viser at mange nordmenn har et veldig godt forhold til vafler. Så mange som halvparten av alle nordmenn spiser vafler én gang i måneden eller oftere.

Ny grov type

Vaffelmiks på pose er ikke noe nytt, men nå har det også kommet en grov variant, Toro Grove Vafler. Testpanelet har testet denne i lag med tre vanlige typer fra Toro, Mesterbakeren og Møllerens.

Matkontrollens testpanel består av folk som har et brennende hjerte for vafler.

– Vafler smaker alltid godt og det gir mersmak, sier Christine S. Knudsen. Ifølge testpanelet skal en god vaffel være sprø, søt og ikke for tykk.

Resultater Navn Terningkast Toro Vafler 4 Møllerens Vafler 4 Mesterbakeren Vafler 4 Toro Grove Vafler 2

– Ikke som hjemmelaget

Testpanelet fikk ikke vite hvilke typer smakte på. Etter å ha smakt seg gjennom alle typene synes de ikke det ikke store smaksforskjeller på vaffeltypene.

– Jeg synes ikke det lignet på noe hjemmelaget, men det er et godt alternativ til hjemmelaget vaffelrøre, sier Guri Lise Rørvik.

Toros «vanlige» vaffelmiks, Mesterbakeren og Møllerens vaffelmiks får alle terningkast fire. Men nykommeren Toro grove vafler faller dårlig i smak hos testpanelet.

– Den gikk definitivt ned fortelling hos meg. Jeg synes ikke denne var god, sier Gro Røde til Matkontrollen.

Ifølge testpanelet var Toros grove vafler sprø utenpå, vasne inni og ikke gode. Derfor havner den på bunnen og får terningkast to.

– Den grove vaffelen smakte ikke i det hele tatt. Den smakte ikke ordentlige vafler. Når du først skal ha vafler, kan du være raus og spandere på deg litt ekstra, sier Guri Lise Rørvik, som fortsatt vil holde seg vanlige vafler.