NSB melder om endringer i trafikkavviklingen etter at en feil med strømforsyningen satte en stopper for all togtrafikk mellom Asker og Drammen tirsdag ettermiddag.

– Dette kommer til å ta tid, skrev Bane Nor på Twitter etter at alle togene hadde stått i halvannen time.

Noe senere ble det kunngjort at en løsning kunne være på plass klokka 19.30.

– Vi organiserer buss og taxi på den innstilte strekningen, melder NSB på sine nettsider.

En kjøreledning som er falt ned skal være årsaken til strømstansen. Et tog med 200 passasjerer står fast i Lieråstunnelen og passasjerene i dette vil bli evakuert over i et annet togsett, melder NRK.

– Vi må skru av strømmen for at de skal komme ut, og så må vi kjøre et tog inn dit, så må de komme over i det toget før vi kan kjøre ut igjen, sier pressevakt Randi Folke-Olsen i Bane Nor til NRK.

Det er siste aktuelle er at et diesellokomotiv skal kjøre inn i tunnelen og slepe toget ut.

(©NTB)