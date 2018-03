En fin krok bak huset, et uthus i god stand og en drøm om bakerovn og hagestue. Det er det som møter meg på første befaring. En fin oppgave, som er spennende å gå løs på.

Min plan

For det første skal uthuset bli til hagestue. Her vi jeg åpne hele langveggen mot hagen og sette inn foldedører. Så vil jeg bygge igjen og sette inn en dør mellom hus og uthus for å lage en skjermet og lun plass.

Uteplassen skal utformes slik at den har en egen plass for bakerovn og arbeidsbenk. Selve terrassen skal være i nivå med gulvet inne i hagestuen, og må være slik at man har plass til langbord uten at den blir stor og kjedelig.

Inne i hagestuen skal det bygges kjøkkenbenk med vask og hyller, og her må det være hyggelig å sitte, også på en regnfull aften.

UPRAKTISK: Slik var kroken bak huset før. Foto: Pandora Film

Arbeidet

Vi starter med å rive veggen i uthuset. Denne ytterveggen holder taket, så her må vi lage ny bæring for taket når hullet er skåret ut. Det vil si stolper på hver side av åpningen og en ståldrager over, beregnet for akkurat denne jobben. Åpningen lages i forhold til de målene vi har bestilt foldedøren på.

ARBEIDET ER I GANG: Vi river langveggen på huset og murer opp for utekjøkken. Foto: Pandora Film

Terrasse og bjelkelag

Bjelkelag for terrasse blir laget i en slik høyde at terrassegulvet ute vil flukte med gulvet inne i hagestuen. Underlaget vårt er stein og grus, altså både fast og drenerende, perfekt. Materialet vi bygger i er Accoya, svært varig og formstabilt.

Terrassebordene er ferdigbeiset slik at de har en grå-sort farge. Terrassen dekker et ganske stort område rett foran hagestuen, det blir ett trinn ned til dusjen og inngang hus, ett trinn ned til forlengelse av terrasse langs husvegg, og to trinn ned til der bakerovnen skal stå.

Vedfyrt pizza- og bakerovn

Tenk å ha en vedfyrt bakerovn! Poenget med en slik en er at du kan oppnå veldig høy temperatur (steke pizza på få minutter), og varmen i ovnen holder veldig lenge slik at du kan langsteke saker på ettervarmen. Grunnen til disse egenskapene, er isoleringen.

Det finnes masse slike ovner på markedet, alt fra byggesett til ferdige ovner i ulik utforming og størrelser. Akkurat denne ovnen er valgt for sine gode egenskaper, fordi den har ferdig tak og kan stå ute, og den er faktisk også transportabel selv om den veier adskillig (det følger med et rullestativ, som vi ikke brukte).

Huseier ønsker seg en slik ovn for å kunne bake. I denne kan du bake åtte brød i slengen.

Jeg må innrømme at det var en utfordring å tenke ut hvor denne ovnen skulle plasseres. Den er stor og trenger litt benkeplass rundt seg, hvordan plassere den uten at den fullstendig dominerer området?

Jeg valgte å ha den så lavt i terrenget som mulig, faktisk på det gamle bakkenivået. Her la Einar senere bruddheller på bakken, et underlag som ikke blir ødelagt av eventuelle glør som måtte havne der.

Vi murer et fundament til ovnen i lecastein, nøye uttenkt slik at det skal passe akkurat. Vi murer også bakveggen her. Dette skal hvitmales. Selve ovnen blir heist på plass av kranbil, og vi legger benkeplate på hver side av ovnen.

LINJER: Vi kler veggene i uthuset med ulikt behandlet kryssfiner. Foto: Pandora Film

Inne i hagestuen

Jeg ønsker å fortsette de horisontale linjene fra terrassen og gjerdet på utsiden også på veggene inne i hagestuen. Jeg sager til vanlige kryssfinerplater i ulike bredder, behandler dem hver for seg med beis, maling eller olje, og monterer dem i liggende striper på veggen (se produktliste for farger).

Kjøkkenbenken bygger Andreas i ubehandlet Accoya som blir oljet. Den har åpne hyller med plass til kurver eller lignende for oppbevaring. Den hvite vasken er montert i standard Ikea-underskap.

Vi monterer gardinskinner i taket langs hele dørveggen og vindusveggen, gardiner i lin. Til slutt en enkel uttrekks-sofa, grei å sitte i og mulig å sove på for en gjest som ikke vil gå hjem …

TIL MATLAGING: Koselig kjøkkenbenk og vask inne i hagestuen. Foto: Pandora Film

Foldedør

Vi tenker at det å kunne åpne veggen helt opp er smart for denne familien som er så opptatt av å kunne samle mange mennesker rundt bordet. Spesielt siden vask og kjøkkenbenk er inne og ovnen er ute. På den måten er hele området veldig fleksibelt.

UTSIKT: Foldedøren er montert i veggen på hagestuen. Foto: Pandora Film

Vi velger foldedører med få felt slik at det blir mest mulig glass. Det ytterste feltet fungerer også som vanlig dør. Når alt er åpent parkeres feltene på yttersiden ved gjerdet. Slik foldedør bestilles på mål og du velger antall dører og størrelse. Det ble fint!

LUFTIG: Slik ser foldedøren ut når den står helt åpen. Foto: Pandora Film

Møbler, belysning og planter ute

Vi har bygget blomsterkasser rundt dusjen, ganske smale men dype. Her er det lagt til rette for planter som både kan henge over kanten og klatre oppover gitter rundt dusjen. Dette blir som en liten romdeler.

LYS: Gunnar sine støpte lamper. Foto: Pandora Film

Ellers er det murt opp en plantekasse på motsatt side i terrassen, resten av beplantingen er i løse potter. Noen store runde potter i plast der hengeplanter blir seende ut som en ball, og noen avlange firkantede potter til oppe ved gjerdet.

De firkantede pottene er på hjul og kan brukes som romdeler andre steder om man vil, men vi plasserer dem langs gjerdet.

De blir plantet til med gressplanter, og på veggen monterer vi lys, slik at det grønne kan lyses opp om kvelden.

Ellers plasserer vi to lette lenestoler oppe foran foldedørene, disse kan lett flyttes når man åpner døren. Nede ved ovnen og borte ved husveggen setter vi bord med tilhørende benker. Disse to bordene er like og kan lett settes sammen til langbord inne eller ute. Til slutt en parasoll, og hagen er klar til å tas i bruk.

Glade huseiere

Anine og Thomas ble kjempeglade over forandringene vi hadde gjort. De kan fortelle at både stuen og ovnen har vært i flittig bruk, og at de nå gleder seg til en ny sesong som forhåpentligvis ikke blir like regntung som det høsten i fjor var.

– Det har vært stekt mye pizza! På «innflyttingsfesten» var det 70 ungdommer her, og det ble stekt 45 pizza. Ellers har jeg prøvd meg på brød, sier Anine.

RESULTATET: Her det bare å invitere til fest. Foto: Pandora FIlm

Men det beste som er kommet ut av ovnen, er trolig den helstekte kyllingen som ble langstekt på ettervarmen. Den ble satt inn i gryte på kvelden da ovnen viste 120 grader, stod der natten over og smakte helt perfekt dagen etter, forteller hun.

Hun legger til at hagestuen er mye brukt av ungdommene. De liker å samles der, og det er hengt opp en TV på veggen bak gardinen.

Bordet som stod foran bakerovnen ute er flyttet til husveggen, og her har de satt opp en markise de hadde liggende i garasjen. Det høres ut som en fin forbedring synes vi, og ønsker familien en riktig god kommende hagesesong.

Takk for oss!

