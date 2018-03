Det var 26 passasjerer og seks besetningsmedlemmer om bord i flyet som var et russisk militært transportfly, melder nyhetsbyrået AP.

Nyhetsbyrået siterer det russiske forsvarsdepartementet som melder at alle om bord omkom.

Flyet som var av typen Antonov 26, styrtet under landing på militærbasen i Hmeimim like sør for Latakia i 13-tiden norsk tid.

Russiske myndigheter hevder årsaken antas å være en teknisk svikt, og ikke fordi det ble beskutt, melder russiske nyhetsbyråer.