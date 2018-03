– Jeg skjønner hva du tenker på!

Alexander Stöckl, landslagstreneren i hopp, forstår umiddelbart hva jeg mener med spørsmålet: Er Raw Air, en individuell hoppkonkurranse, verdens mest urettferdig hoppkonkurranse?

– Selvsagt kan det å bli vraket til laghopp, som faktisk også er første rennet i Raw Air, ødelegge for en hopper med tanke på muligheten i sammendraget. Men jeg tror samtidig at vi i trenerteamet plukker ut de fire som er best.

– Stöckl synes ikke noe om TV 2s tanke om at alle renn i Raw Air skulle vært individuelle konkurranser?

– Da hadde vi mistet et spenningsmoment: hvem får være med? Vi hadde også gått glipp av masse diskusjoner om treneres disposisjoner.

Heller ikke Daniel André Tande vil ha noen forandring:

– Jeg liker konseptet, og det tror jeg de fleste av hopperne også gjør.

– Men sier du det samme dersom du selv blir vraket til laghopp?

– Ja, jeg er er forberedt på at det også kan ramme meg. Dette er verdens tøffeste hoppkonkurranse og du å være «på» hele tiden.

– Ikke lek og moro

– Er det mulig å vinne Raw Air sammenlagt hvis du er ikke med i laghopp?

– Da trengs i så fall et lite mirakel, tror jeg. Og det er er ikke bare poengene du mister, men også den mentale siden. Du får følelsen av at «der glapp muligheten» og du mister selvtillit. Så den som vil vinne Raw Air bør hoppe alle rennene, sier Tande.

– Men, Alexander Stöckl, er det jevnt mellom flere hoppere i uttak til laghopp, så kan altså din magefølelse sørge for at en hopper med ambisjoner om å vinne Raw Air mister den muligheten?

– Ja. Så brutal er og skal toppidretten være, dette er ikke lek og moro.

– Gleder du deg til første laguttak?

– Hehe, både ja og nei.