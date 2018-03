13 år gamle Angelica ble funnet sterkt avmagret og død på en hytte på Beitostølen 31. desember 2015. Da hadde hun og moren bodd på hytta i rundt tre måneder.

I den pågående rettssaken der moren står tiltalt for grov omsorgssvikt med døden til følge, ble det tirsdag lagt frem en rekke SMS i retten.

Det er disse tekstmeldingene, som ble sendt mellom Angelica og den tiltalte moren på nyttårsaften i 2015, Kripos nå skal undersøke.

Meldingene er sendt inntil en drøy time før moren ringte AMK for å få hjelp. SMS-granskingen skjer etter krav fra morens forsvarere.

Mener Angelica døde før

Mandag forklarte rettsmedisiner Arne Stray Pedersen at det er mye som tyder på at 13-åringen døde av avmagring flere timer før moren ringte ambulanse ved 19-tiden nyttårsaften. Moren har derimot forklart at datteren falt om mens de to lagde mat, og at hun ringte nødtelefonen like etterpå.

– Det er ikke sannsynlig at avdøde har stått oppreist kort tid før klokken 19.07. Vanskelig å forstå at hun kan ha stått på beina, sa rettsmedisineren.

Han forklarte at mye tydet på at Angelica lå død på magen på gulvet i så mye som seks til tolv timer før hun ble snudd og forsøkt gjenopplivet.

Meldingsloggen mellom mor og datters mobil viser imidlertid at det har blitt sendt tekstmeldinger fra både mor og datters mobiltelefon inntil en times tid før ambulansen ble tilkalt.

Aktor Arne Ingvald Dymbe har i retten åpnet for at moren derfor kan ha sendt meldinger til seg selv fra datterens telefon etter at Angelica var død.

– Vi har forholdt oss til en sakkyndig rapport der dødstidspunktet er seks til tolv timer før. Legger man til grunn denne rapporten, er det vi hører på AMK ikke reelt, sa Dymbe tirsdag, og viser til lydloggen som angivelig viser at moren forsøker å gjenopplive datteren.

Morens forsvarere bestrider dette, og har derfor krevd at Kripos skal undersøke meldingene. Forsvarer Aasmund Sandland reagerte tirsdag sterkt på aktors uttalelser.

– Antyder man at dette er manipulasjon, så er det nesten skandaløst. Det sier jeg i åpen rett, sa Sandland.

Dette er SMS-ene

Det er språkeksperter fra Kripos som skal granske innholdet i meldingene. TV 2 har fått tilgang til de 20 tekstmeldingene det er snakk om.

De første tre meldingene er utvekslet ved 16.30-tiden på nyttårsaften.

De neste 17 SMS-ene er utvekslet rundt en time senere. Da handler meldingene om hvorvidt 13-åringen skal reise seg fra sengen eller ikke, og om kaloriinntak.

«Jeg kunne stått hvis jeg hadde spist 200!!!», står det i en melding fra Angelicas mobil til moren.

«Nei! Om du først hadde spist nok, kunne du stått. Men kroppen din er så dårlig og underernært at du ikke kan stå før du hadde spist. Jeg er veldig lei for det, men det er en for stor risiko for hjerteinfarkt, leddbånd som ryker og brudd på nakke», svarer moren til Angelicas telefon.

«Det er vanvidd at du i det hele tatt er her og ikke på sykehus. La oss ikke krangle, det er veldig farlig», fortsetter moren.

«Takk for et drittår»

Samtalen fortsetter med samme tema de neste minuttene. Ifølge forsvarerne er bakgrunnen at Angelica ønsket å overraske moren med å lage et måltid på nyttårsaften.

Meldingene fra den tiltalte moren fortsetter å si at Angelicas kropp og hjerte ikke tåler belastningen med å reise seg fra sengen. Meldingene fra Angelicas mobil uttrykker uenighet om dette.

«Nei vel! Da blir det en jævlig nyttår» står det.

«Jeg er så lei for det, men det er ingen mulighet. Det er fryktelig farlig! Mest sannsynlig får man hjerteinfarkt, ellers knekker nakken», svarer moren.

Det utveksles et par flere meldinger, før moren skriver:

«Takk for et drittår».

«Jeg hadde tenkt å ikke gi opp og klare ALT!» svares det fra Angelicas mobil, som blir en av de siste meldingene mellom de to telefonene.

Stort antall tekstmeldinger

Tidligere har aktor presentert det de mener er bevis for at moren og Angelica bodde i ulike hytter i tiden før 13-åringen døde. Det er utvekslet et stort antall tekstmeldinger mellom dem mens de var på Beitostølen.

For aktor kan disse 20 siste meldingene også være viktig i bevisførselen, fordi det dokumenterer at moren visste at datteren var så syk som hun var.

Rettssaken har tidligere blitt utsatt på grunn av morens helsetilstand. Også i denne rettssaken har moren ved flere anledninger måtte ta pauser.

Tirsdag krevde forsvareren til moren at saken blir utsatt igjen på grunn av sms-undersøkelsene. Dette ble ikke godtatt av dommer Pål Prestesæter. Etter seks uker vil hovedforhandlingen onsdag 4. april med forsvarets prosedyre.