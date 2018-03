Nøtter inneholder mange viktige næringsstoffer, men vi bør ikke spise for mye, ifølge ernæringsekspert og produktutvikler i Faun Pharma, Ida Marie Pedersen.

Hun forklarer at selv om nøtter inneholder både umettet fett, kostfiber, protein, vitaminer og mineraler, er det også svært kaloririkt. Derfor bør vi holde oss til kun 20 gram nøtter hver dag.

– Det tilsvarer en liten kvinneneve eller 140 gram i uken, forklarer Pedersen til Matkontrollen.

– Selv de små pakkene må deles

Pedersen har på oppdrag av Matkontrollen undersøkt de mange nøttemixposene som finnes i norske dagligvarebutikker. Hun har funnet ut hvilke man kan spise med litt bedre samvittighet.

Ernæringsekspert Ida Marie Pedersen har vurdert nøttemix-poser på oppdrag fra Matkontrollen. Foto: Marte Pettersen.

– Det første jeg kan si er at selv de minste «porsjonspakkene» inneholder mer enn én porsjon, sier Pedersen.

Hun forklarer at de fleste nøttemix-pakkene inneholder mellom 50-70 gram, og at de derfor rommer omtrent 3 ganger så mye som den anbefalte dagsdosen nøtter. Pedersen anbefaler derfor å dele pakkene med to andre.

Den sunneste inneholder verken salt eller olje

Terningkast Plass Produkt Produsent 6 1 Spesial uten havsalt Den Lille Nøttefabrikken 5 2 Spesial med havsalt Den Lille Nøttefabrikken 5 3 Småsulten - grønn Orkla 4 4 Frukt og nøttemix Rema 1000 4 5 Grab and go - blå Eldorado 4 6 Småsulten - blå Orkla 4 7 Grab and go - oransje Eldorado 3 8 Nøtt & Bær Den Lille Nøttefabrikken 3 9 Småsulten - oransje Orkla 2 10 Nøttemix Brynild Gruppen 2 11 Nøttifrutti Den Lille Nøttefabrikken 2 12 Nøtt & Søtt Den Lille Nøttefabrikken

Pedersen har rangert nøtteblandingene ut fra kriteriene salt, fett og sukker. Kanskje ikke overraskende er den hun vurderes som best derfor den usaltede nøtteblandingen «Spesial uten havsalt».

– Denne inneholder 20 gram protein, en del fiber og vitaminer, sier Pedersen.

Er du en av dem som bare må ha salt i nøtteblandingen, anbefaler Pedersen å velge «Spesial med Havsalt».

– Jeg anbefaler å se etter rene nøtteblandinger, de er sunnest, sier Pedersen.

Hun påpeker at nøtteblandingene som inneholder tørket frukt, faktisk inneholder en del sukker.

– De produktene som kommer dårligst ut i min rangering har et høyt innhold av tørket frukt som inneholder mye sukker. I tillegg er det enkelte av produktene som inneholder mye tilsatt salt og olje. Det bør man styre unna hvis man er opptatt av hva posene inneholder, sier Pedersen til Matkontrollen.