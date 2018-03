Kiwi sier i TV-reklamen at man sparer både penger og miljø. For å sjekke om det er hold i denne påstanden har Matkontrollen sammenliknet prisen på de ni «singel»-produktene med tilsvarende produkter.

Høyere kilopris

Matkontrollen har sjekket prisene på tilsvarende produkter hos Kiwi selv, samt hos konkurrentene Rema 1000 og Extra.

I de fleste tilfellene har Kiwis nye enkeltprodukter høyest kilopris.

Singelproduktene har blitt sammenliknet med alle tilsvarende produkter, uavhengig av størrelse på pakken. Spesielt stor prisforskjell var det på kyllingfileten. Alle de tre kjedene har økonomipakker av kyllingfilet på 1,4 kg. Singelpakkene hadde dobbelt så dyr kilopris som økonomipakkene

Ikke enige i sammenlikningen

Kommunikasjonsjef i Kiwi, Kristne Aakvaag Arvin, sier at de ikke er enige i sammenlikningene.

– Når det gjelder kyllingen har dere sammenliknet det mot økonomipakken fra First price som er beregnet oppå 7-8 personer. Den er ekstremt presset i pris, og har da en lavere kilopris. Hvis du hadde sammenliknet den med produktet som er for to personer så ville prisforskjellen kun vært 0, 3 prosent, sier hun.

Kommunikasjonsjefen i Kiwi sier at man sparer fordi man ikke må kjøpe mer enn man trenger. Foto: Kiwi

På spørsmål om hvorfor de sier at man sparer penger på å kjøpe singelpakker svarer hun:

– Vi sier at man sparer penger fordi man slipper å kjøpe mer mat enn det man trenger.

Syv sammenliknbare produkter

Det er ni produkter i Kiwis singelserie. Produktene der det ble funnet sammenliknbare produkter var kyllingfilet, laksefilet, torskefilet, fiskeburger, strimlet svinekjøtt, kjøttpølser og karbonader.

Det var kun fiskeburgeren, blant disse syv produktene, som hadde lavere kilopris om man kjøpte Kiwis singelprodukt.