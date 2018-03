Det var 18. juli i fjor at drapet skjedde.

Alexandra Nilssen (21) ble ifølge politiet knivstukket 21 ganger med en kjøkkenkniv. Drapet skjedde på ei hytte på Sørbølfjellet i Flå.

Samboeren (25) hennes står tiltalt for drapet.

Rettssaken startet i Hallingdal tingrett tirsdag. Ved 14-tiden vitnet faren til avdøde Nilssen over telefon.

– Hun var solstrålen vår. Jeg har ikke ord som kan beskrive hvor bra hun var. Dette er et så stort slag at vi ikke kommer over det, sier han.

Mens faren forklarer seg over telefon, sitter tiltalte med hodet foran ansiktet. Han rister på hodet og titter av og til ned i gulvet.

– Hvilket inntrykk hadde du av tiltalte?

– Han fremsto som en sympatisk og omsorgsfull person, samtidig virket han veldig initiativløs, sier faren.

Skulle bli lege

Han forteller at datteren planla å bli lege.

– Men det gikk aldri så langt. Dessverre.

– Kan du beskrive øyeblikket da du fikk beskjed om hva som hadde skjedd?

– Vi hadde vært og handlet. Da vi kom hjem, sto to politibetjenter utenfor. Da ble vi fortalt at hun var død. Vi ble helt knust.

– Hvordan har tiden etterpå vært?

– Det et et savn som ikke kan beskrives. Vi har ikke noe å leve for lenger. Dagene går opp og ned, men det går mest ned, sier faren.

Den tiltalte samboeren (25) idet han inntok vitneboksen i Hallingdal tingrett tirsdag. (Foto: Kenneth Fossheim)

Han forteller at han ikke ville møte opp i retten. Han ønsket ikke å treffe mannen som er tiltalt for å ha drept datteren.

Faren sier også at det er vanskelig å takle oppmerksomheten som saken får i disse tider.

– Et nydelig par

Moren til den 25 år gamle samboeren vitnet også i Hallingdal tingrett tirsdag ettermiddag. Hun fortalte at sønnen aldri har vært involvert i slåsskamper eller vist aggresjon.

– Jeg elsker sønnen min, sa hun.

Moren forteller at hun var stolt over at sønnen hadde fått seg jobb i eldreomsorgen. Hun var også begeistret for sønnens samboer.

– De var et nydelig par. Hun elsket ham og han elsket henne. Jeg så på Alexandra som min fremtidige svigerdatter, sier tiltaltes mor.

Hun beskriver tiden etter drapet som svært vanskelig.

– Det han han har gjort er ufattelig. Det er en tragedie for oss og for familien til Alexandra. Mange sier at de ikke kan sette seg inn i vår situasjon, men jeg klarer det knapt selv, sa moren.

Kolliderte etter drapet

Etter at drapet skjedde, kjørte samboeren av gårde i en bil. Han kolliderte ved Gulsvik på Riksvei 7, cirka 20 minutter fra hytta.

Ifølge tiltalen ga han gass, tok av seg setebeltet, lukket øynene og kom over i motsatt kjørebane. En bil som kom i motgående klarte å svinge unna, men havnet i fjellveggen uten å bli alvorlig skadet.

Tiltalte ble imidlertid sittende fastklemt etter sammenstøtet.

Da redningsmannskapene kom for å hjelpe til, fortalte 25-åringen at han hadde drept samboeren sin.

Alexandra Nilssen, avbildet i 2013. Foto: Privat

– Han var veldig oppskaket og han skrek at «du vet ikke hva jeg har gjort for noe», forteller den første brannmannen som kom til ulykkesstedet på Riksvei 7.

– Har tenkt mye på episoden

I politiavhør har brannmannen forklart at han tolket seg frem til at den skadde i bilvraket hadde drept kjæresten sin på Sørbølfjellet.

– Jeg har tenkt mye på denne episoden i etterkant. Jeg har lurt på om jeg kunne ha reagert fortere og slått alarm på et tidligere tidspunkt, sa brannmannen i vitneboksen.

I retten tirsdag vitnet også politibetjenten som var førstemann på hytta etter drapet. På forhånd advarte aktor om at det ville bli vist frem sterke bilder.

Før betjenten vitnet om detaljer fra hytta, valgte den tiltalte samboeren å gå ut av rettssalen.

Filmet på vei inn hytta

Betjenten fortalte at han og makkeren slet med å finne den rette hytta, men at de gjennom sosiale medier klarte å spore opp navnet på mannens samboer. Via kommunen klarte de å finne frem til riktig hytte.

– Døra til hytta sto åpen og det var ingen biler utenfor. Jeg filmet mens vi gikk inn, fortalte han.

Politiets kriminalteknikere på hytta på Sørbølfjellet i fjor sommer. Her inne fant de avdøde Alexandra Nilssen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

De fant fort Alexandra. Hun hadde ikke puls.

Tiltalte, som erkjenner straffskyld på alle tiltalepunkter, sier i retten at han ikke har noe klart motiv for drapshandlingen. Imidlertid har det kommet frem at de hadde en uenighet forut for drapet.

«Orker ikke mer»

Han kjørte av sted i Alexandras bil mens han var alkoholpåvirket. Hun var igjen på hytta og sendte meldinger med klar beskjed om at samboeren skulle komme tilbake. Han kom tilbake til hytta etter kort tid.

– Da jeg kom tilbake, satt hun på sengekanten. Hun lurte på hva jeg drev med. Jeg kunne se at hun gråt. Hun sa at hun ikke orket dette her mer. Da satt jeg meg på en stol på soverommet og holdt hendene over hodet, forklarer han.

– Jeg spurte om hun var helt sikker. Om det var noe jeg kunne gjøre. Så sa hun at vi i hvert fall måtte snakke om dette.

Så skjedde det fatale.

– Etter dette husker jeg ingenting, sier tiltalte.

Avdøde Alexandra Nilssen jobbet på et hotell. Begge var hjemmehørende i Rygge i Østfold. Paret møttes i 2013. De ble kjærester i 2015 og ble samboere i juni 2016 – et drøyt år før drapet.