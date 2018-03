Se Manchester United-Liverpool lørdag 13.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo! Sendestart 12.30!

Lørdag møtes erkerivalene Manchester United og Liverpool til ligakamp for 170. gang.

17 av disse kampene ble spilt med John Arne Riise på banen, hvilket vil si at nordmannen etter denne helgens dyst vil ha ha spilt nøyaktig ti prosent av alle ligaoppgjør mellom de to gigantene.

Den tidligere Liverpool-venstrebacken vant kun tre av sine Premier League-kamper mot de røde fra Manchester, men spår betydelig større suksess for sin gamleklubb i lørdagens oppgjør på Old Trafford.

– Jeg håper og tror på at Liverpool tar dette her, for Liverpools offensive spillere kommer til å knekke Uniteds forsvar. De er i storform for tiden, de scorer mye mål og slipper inn lite mål, sier han til TV 2.

Se John Arne Riise fortelle om ett av sine største øyeblikk i Liverpool-drakten, frisparkscoringen mot Manchester United i 2001, i videovinduet øverst!

Hedret av hjembyen

Riise ble denne uken hedret av hjembyen Ålesund med et kunstverk, og avslørte da også at trenerkarrieren er i gang. Han er nok også klar over at Liverpools verste motstander opp gjennom historien er nettopp Manchester United. 67 ligatap mot de røde djevlene opp gjennom historien er fasiten, og ingen lag har slått Liverpool like ofte.

– Det blir en tøff kamp for begge lag. De er nummer to og nummer tre på tabellen. United har fordel av hjemmebane. men de hadde en tøff kamp mot Palace der de vant 3-2 på slutten, sier Riise.

Nordmannen har fremdeles en høy stjerne i Liverpool, og har latt seg imponere av sin gamle klubb denne sesongen. Ved siden av franske Lyon, er Jürgen Klopps lag også det i de fem store ligaene som har scoret flest mål på bortebane denne sesongen. Både Liverpool og John Carews gamle klubb står med 34 nettkjenninger i sine respektive ligaer så langt.

EN AV TRE SEIRE SISTE 18: Riise slo både Louis Saha og Manchester United 1-0 i april 2004. Det er én av kun tre Liverpool-triumfer på de siste 18 kampene deres på Old Trafford i alle turneringer, sammen med 4-1-seieren i 2009 og 3-0-triumfen i 2014. Foto: Paul Barker/AFP

Tror Liverpool tar 2. plassen

Når ni kamper gjenstår, skiller kun to poeng mellom rivalene i det som i praksis nå er en kamp om andreplassen bak suverene Manchester City. Og Riise er klar på hvem han tror kaprer den posisjonen til slutt.

– Det er uten tvil Liverpool. Det å ta City blir umulig, og de vinner ligaen ganske enkelt. Men 2. plassen tror jeg Liverpool tar, spår Riise.

PS! Lørdag kan Mohamed Salah kopiere Riises gamle lagkamerat Michael Owen. Egypteren har funne veien til nettmaskene i fem strake Premier League-kamper, og kan med det kopiere Owens seks på rad fra 2002/03-sesongen. Kun Daniel Sturridge (åtte kamper på rad i 2013/14) har gjort det bedre for Liverpool i Premier League-æraen.

