Rapduoen Karpe Diem har punget ut for et eldgammelt hus i Skien i Telemark.

Det var lokalavisa Varden som først omtalte kjøpet.

Bygningen, som kalles Festiviteten, sto ferdig i 1891. Huset har rommet byens bad, kulturhus, teater og danseskole gjennom årene, står det skrevet på Festivitetens egen hjemmeside.

I 2013 ble Festiviteten solgt til private investorer, og de siste årene har det vært diskotek, pub og festlokaler i den klassiske bygningen.

Like før jul skrev Telemarksavisa at huset var nær ved å bli solgt, men at det ikke er en liten jobb som venter de som tar over.

– Det krever litt innsats å drive bygget. Huset er på over 2900 kvadrat og det er mange muligheter, men med de rette folkene kan dette bli kjempespennende, sa eiendomsmegler Edin Ljajic i desember.

127 år gammelt

Nå har Chirag Rashmikant Patel (33) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (33) fått tilslaget på samlingspunktet.

– Vi kom over bygget som var til salgs på nett, og dro på flere visninger. Vi likte bygget godt og endte til slutt med å kjøpe, sier manager Silje Larsen Borgan til TV 2.

Videre forteller hun at planen er å jobbe, øve og teste ut noen idéer de har. Rap-duoen overtar nøklene til Festiviteten til høsten.

– Karpe har ingen tilknytning til byen fra tidligere, utover å ha spilt noen konserter der, sier Borgan.

RENESSANSESTIL: Festiviteten ble oppført etter den store bybrannen i 1886. Foto: Festiviteten Skien/Facebook

13 millioner kroner

Styreleder i Festiviteten, Thore Andreassen, er begeistret over at det er Karpe Diem som endte opp som eiere, og mener det er positivt for kulturlivet i Skien.

– Dette er jo et kulturbygg, og det skal det også fortsette som. Karpe Diem er veldig populære, så dette blir stas blant ungdommen, sier han til TV 2.

Bygningen ble lagt ut for salg i september 2017, men kluss med brannalarmanlegget sinket salgsprosessen. I januar 2018, da alt var fikset, kom artistene inn på banen.

Andreassen vil ikke fortelle hva Festiviteten ble solgt for, men sier at huset var taksert til 13 millioner kroner.

– Kjøper og selger er veldig fornøyde, avslutter han.