– Jeg er opptatt av kildene til rapporten. Hvor konkrete er kildene, og hvem er de som så konkret kan si at dette har skjedd? For øyeblikket synes jeg saken er litt utydelig.

Det sier Johan Kaggestad dagen etter den hardtslående rapporten fra det britiske sportsdepartementet som konkluderer med at Bradley Wiggins brukte et forbudt kortisonpreparat for å forbedre prestasjonen, ikke bare behandle allergiproblemer, i forkant av Tour de France-triumfen i 2012.



Samtidig blir Team Sky beskyldt for å ha tråkket langt over sportens etiske linje.

Mener Wiggins bør fratas Tour-seier

Wiggins har selv gått til angrep på rapporten og informasjonen som er innhentet fra anonyme kilder. Han benekter for å ha brukt stoffet triamcinolone, som ikke er forbudt å nytte seg av utenfor konkurranse, til noe annet enn å behandle medisinske plager.

Kaggestad synes det er vanskelig å forholde seg til det som kommer frem i rapporten.

– Det som har skjedd med Wiggins, er spennende. Det var en prosess som ble startet da han gikk fra å være en god temporytter på bane til en solid treukersrytter hvor du må være god til å klatre. Forutsetningen er at forholdet mellom watt og vekt er en viss størrelse. Han måtte gå ned mange kilo og samtidig bevare kraften. Det ble helt klart satt i gang helt spesielle kostholdsopplegg for at han skulle klare å tilfredsstille det. Om det ble brukt medikamenter i tillegg, er vanskelig å si, sier Kaggestad.

Det mener imidlertid ikke Floyd Landis. Den tidligere syklisten, som selv ble strippet for seieren i Tour de France i 2006 etter bruk av doping, mener Wiggins bør strykes fra resultatlisten.

Triamcinolone, det forbudte stoffet Wiggins hadde medisinsk fritak for å bruke, har en svært god effekt på kroppen. Kortisonpreparatet gjør at man kan gå ned i vekt, men ikke miste kraft. Samtidig er det både smertelindrende og har langtidsvirkende effekt.

UT MOT TEAM SKY: Floyd Landis er tidligere stordoper og er fratatt triumfen fra Tour de France i 2006. Fire år senere var han med på å varsle om dopingbruk i US Postal som til sutt førte til Lance Armstrongs fall. Foto: Alessandro Trovati

– De har brukt prestasjonsfremmende midler, og det er ingen tvetydighet der. Wiggins burde miste Tour-tittelen. Jeg kan ikke skjønne hvordan ledelsen i sporten kan la dette gå. Du kan ikke ta dem seriøst om de ikke handler. Det ligger en rapport foran dem, og jeg mener WADA ikke har noe annet valg enn å suspendere dem (Team Sky) og fjerne tittelen hans. Dersom de har legitimitet, gjør de det, sier Landis i et intervju med Cyclingnews.

– Dette er jo en påstand fra en tidligere doper. Team Sky har vært rå til å bruke spisskompetansen i laget. De har ernæringsfysiologer som trimmer rytterne ned i vekt, men jeg kan ikke uttale meg om dette har vært i kombinasjon med kortison eller andre medikamenter. At disse kildene står frem og at man kan stole på dem, er helt avgjørende, sier Kaggestad.

– Men hva gjør dette med troverdigheten til Team Sky?

– Jeg kan ikke si noe om det. Jeg hadde ønsket meg at de var tydeligere i utsagnene og at de som står bak rapporten forteller hvem de har fått informasjonen fra.

Tror dette er slutten

Landis går også langt i angrepet på Team Sky. Det britiske storlaget har vært innblandet i flere negative saker de siste sesongene - senest med den positive dopingprøven til Chris Froome.

– Dette må være slutten på laget. Jeg er 100 prosent sikker på at det ikke kommer til å være et Team Sky-lag i Tour de France i år. Brikkene faller på plass, og ingen med mer enn to hjerneceller vil legge ting sammen og komme frem til at alt var tilfeldigheter, sier Landis.

Til tross for at Team Sky siden ankomsten til sykkelsporten i 2010 har flagget nulltoleranse til doping, er det ut fra rapporten tydelig at man har operert i en etisk gråsone når det kommer til medisinske fritak.

– De har bommet noen ganger på liv og lære. De burde vært tydelig på gråsoneproblematikken når de er så tydelige på sin egen antidopingfilosofi. Det har dukket opp så mange tilfeller at det ikke er bra for omdømmet deres, sier Kaggestad.

Wiggins' medisinske fritak for bruk av Triamcinolone ble ikke gjort kjent før den russiske hackergruppen Fancy Bears lekket opplysningene i 2016. En god illustrasjon på Kaggestads poeng om manglende åpenhet i Team Sky.

– Jeg vil tro at sponsorene begynner å bli urolige. Team Sky må være helt tydelige og ærlige på hva som har skjedd. Medisinske fritak er idrettens største utfordring. Når får man fritak, hvem gir fritak, hvor objektive er de som styrer prosessen? Der er det noen gråsoner som er veldig grå. Vi har hatt det samme med astmamedisinering av langrennsutøvere. Og astmasaken til Chris Froome, sier Kaggestad.

– I stort sett all toppidrett er det blitt en grensegang mellom lovlig og ulovlig. Indisiene tyder på at Sky har beveget seg sterkt i det grenseområdet.

Må Brailsford gå?

Sky har benektet brudd på reglene etter at rapporten ble sluppet mandag. De er misfornøyde med at anonyme kilder er brukt i en rapport som er med på å å sverte laget. I britisk presse mener flere at det nå er på tide at sjefen Dave Brailsford forlater skuten.

– Det er klart at miljøet er på ham. Det er nok litt misunnelse over alt Sky har fått til og alle midlene de har. Brailsford er stolt over det han har gjort, men han er en arrogant fyr. Da møter han seg selv i døren, sier Kaggestad.

– Dersom det viser seg at det er hold i dette, at det kan legges frem bevis for at de har tråkket over en grense, er det klart at Brailsford må gå.