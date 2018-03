Den dramatiske båtulykken skjedde i Borgundfjorden i Ålesund natt til 22. oktober i fjor.

Ifølge politiet kom båten fra Vegsund innerst i Borgundfjorden og var på vei til sentrum av Ålesund da den i stor fart kjørte rett på Tyskholmen.

Ronny Røbekk (47) ble kastet ut av båten og i sjøen etter det voldsomme sammenstøtet. Han bruke ikke redningsvest, og mistet livet.

Ingen promille

Nå er en mann i midten av 40-årene tiltalt for uaktsomt drap etter båtturen. Han må også svare for uaktsom navigering.

– Tiltalen er i stor grad basert på opplysninger fra tiltalte, opplyser politiinspektør Yngve Skovly til TV 2.

Ifølge politiet var båtføreren uoppmerksom, manglet lys og kjørte i for stor hastighet. Mannen har erkjent å ha drukket alkohol, men basert på at det tok lang tid før ulykken ble oppdaget er det ikke påvist promille.

– Ut fra vitneforklaringer har vi heller ikke holdepunkt for at båtfører hadde ulovlig høy promille på ulykkestidspunktet, sier Skovly.

Advokat Erling Flisnes forsvarer den drapstiltalte sunnmøringen.

– Min klient er gjort kjent med tiltalebeslutningen og vi skal drøfte den nærmere på et senere tidspunkt Foreløpig har han ikke tatt stilling til tiltalen og spørsmålet om straffskyld, sier Flisnes til TV 2.

Båtulykken rett utenfor Ålesund sentrum fikk stor oppmerksomhet fordi politiet unnlot å ta en nødtelefon om ulykken på alvor.

Her er redningshelikopteret fra CHC klar til å hente opp den omkomne mannen etter båtulykken i Borgundfjorden i Ålesund Bildet er frigitt med tillatelse fra Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: CHC Helikopter Service

Annbjørg Jarnes hørte et smell og ringte politiet klokken 00.23 for å varsle om det hun mente kunne være en båtulykke. Men på operasjonssentralen i Ålesund valgte de ikke å iverksette en redningsaksjon før det kom meldinger om rop om hjelp ved 08.30-tiden søndag morgen.

– Jeg har jo en viss terskel for å ringe politiet og det var svært frustrerende ikke å bli trodd. Det hadde jo vært en smal sak å få sendt ut båter på fjorden, sa Jarnes til TV 2 i oktober i fjor.

Etterforskes

Politiet har i ettertid tatt selvkritikk på at de ikke tok meldingen på alvorlig og det har heller ikke kommet frem hvorfor politiet ikke aksjonerte.

– Nå har jeg snakket med operatøren som er en svært erfaren operatør, og vedkommende kan ikke svare direkte på hvorfor den informasjonen ikke ble iaktatt der og da. Ideelt sett så skulle vi ha sett at Hovedredningssentralen ble varslet umiddelbart og at vi iverksatte en aksjon der og da, sa seksjonsleder Magne Tjønnøy for operasjonssentralen i Møre og Romsdal i oktober i fjor.

Spesialenheten etterforsker nå om politiet har gjort noe straffbart i forbindelse med at de ikke aksjonerte da nødsamtalen om båtulykken ble ringt inn.

– Vi følte situasjonen som fortvilende og ubehagelig. Det var en tung dag for oss når vi fikk vite at en person var omkommet, sier Annbjørg Jarnes