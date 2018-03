Idretter som sykkel, langrenn, skiskyting, friidrett og boksing har alle blitt rammet av store dopingskandaler de siste årene.

Vålerengas trener Ronny Deila mener imidlertid problemet med utøvere som doper seg aldri vil ramme fotballen.

– Jeg mener at det ikke forekommer systematisk doping i fotball. Det er flere aspekter enn fysikk i fotball. Derfor drives det ikke bevisst doping i fotball, sier Ronny Deila til TV 2 Sporten.

Før han utdyper:

– Det blir gjort masse dopingprøver og det er ingen, eller i hvert fall sjelden, noen utøvere som blir tatt. Så det er ingen problematikk i fotballen, slik jeg ser det. Doping i fotball skjer så og si aldri, konkluderer han.

Han er imidlertid klar over at Juventus tidlig på 2000-tallet ble tiltalt for doping av fotballspillere med blant annet lykkepiller, medisin mot magesår og hjerteproblemer, samt veksthormoner og EPO.

– Det er såpass mye informasjon om antidoping i fotballen. Ja, Juventus hadde en sak, men det har vært svært lite de siste årene. At det ikke forekommer utstrakt bruk av doping i fotball, det står jeg for, slår Ronny Deila fast.

Reagerer: Jesper Mathisen. Foto: Bendiksby, Terje

Mathisen: – Fotball er ikke bedre enn idrettene som har fått et dårlig rykte

TV 2-ekspert og tidligere Start-kaptein Jesper Mathisen er sterkt uenig med Ronny Deila.

– At det forekommer mye mer doping i fotball enn folk er klar over, det er jeg ganske sikker på. Fysisk kapasitet blir bare mer og mer viktig i fotball. Dessuten blir fotballspillere mye mindre testet enn for eksempel friidrettsutøvere i dette landet, konstaterer Mathisen, før han fortsetter:

– Jeg kunne i teorien som fotballspiller reist tre måneder rundt og dopet meg full tre måneder før seriestart. Fotballspillere har ikke den samme meldeplikten og risikerer ikke å bli testet når de er ute og reiser. Mens andre utøvere i individuelle idretter må si nøyaktig hvor de er. Det er klart at det forekommer doping i fotball når det er så mye penger involvert i en idrett. Også her vil noen ta noen snarveier, konstaterer Mathisen.

Og oppsummerer:

– Mange av grunnene til at fotballspillere ikke blir tatt er at det er andre rutiner for å sjekke opp enn det er i andre idretter. Jeg tror ikke fotball er bedre enn idrettene som har fått et dårlig rykte på grunn av doping. Det finnes mange medikamenter som kan hjelpe fotballspillere, mener TV 2-eksperten.

Kaggestad: – Som tatt ut av munnen til Blatter

TV 2s antidopingekspert, Mads Kaggestad, blir oppgitt når han hører Deilas uttalelser.

– Hva skal man si? Folk kan jo si i alle idretter at det ikke forekommer doping. Det sier særforbund også. Men det finnes idretter der de ikke tester utøvere fordi de ikke vil ha den negative omtalen det fører med seg, og da blir det jo ikke positive dopingtester, poengterer Kaggestad.

OPPGITT: TV 2-ekspert Mads Kaggestad er oppgitt over Deilas uttalelser om at det ikke finnes systematisk doping i fotball. Foto: Junge, Heiko

– I særforbund der etikken og moralen er fraværende finnes det jo også mye korrupsjon. Og er det en idrett det har vært mye korrupsjon, så er det i hvert fall fotball. Det er verdt å merke seg at Sepp Blatter ble sitert omtrent ordrett på det Deila her uttaler etter Eufemiano Fuentes-rapporten, der det kom frem at legen hadde dopet fotballspillere. Deilas uttalelse er jo som tatt ut av munnen Blatter, mener han.

– Stillhetens lov står sterkt i fotball

I likhet med Mathisen synes Kaggestad det er naivt å tro at det ikke forekommer doping i fotball.

– Det er for eksempel masse doping i baseball og NFL. Er det så mye mer fysisk og annerledes enn fotball? Er det doping i slike lagsporter, så forekommer det nok også i fotball, sier Kaggestad, før han utdyper:

– Styrker du et lag ti prosent med muskler, ti prosent med utholdenhet og med ti prosent mer konsentrasjon så vil du med all sannsynlighet bedre prestasjonene i kamp etter kamp, påpeker han.

TV 2-eksperten beskylder Deila for å være naiv.

– Jeg skjønner at Ronny Deila vil promotere sporten og skape begeistring for fotball, og stikker hodet i sanden når det gjelder realiteten ellers i verden. Det ble lenge snakket om stillhetens lov, at de nekter at doping forekommer, i sykkelsporten. Men det var en gang en fotballeder som kom til meg og sa at jeg bare skulle visst hvor høyt stillhetens lov stod i fotball, konstaterer en oppgitt Kaggestad.

– Astmamedisin lite utbredt i fotballen

Olympiatoppen tok som kjent med seg over 6000 doser astmamedisin i det norske medisinlageret til OL i Pyeongchang, som endte med norsk gullfest.

Det blusset nok en gang liv i debatten om bruken av astmamedisin i langrennsmiljøet.

Kritikerne var mange.

Professor Vibeke Backer, som står bak studien om astmamedisinen som en prestasjonsfremmede effekt, var klar på at Wadas grense for hvilke verdier som er tillatt burde senkes dramatisk.

– Den er latterlig høy. Det har jeg aldri opplevd i det kliniske arbeidet. Jeg tenker at om man er så syk og har behov for behandling for akutt forverring, så kan man ikke vinne gull og sølvmedaljer i skikonkurranser, sa til SVT i en dokumentar om bruken av astmamedisin i langrennssporten.

– Svært lite utbredt i fotballen

Men i den norske toppfotballen, som også er en utholdenhetsidrett, er astmaproblematikken mer eller mindre fraværende.

Det sier generalsekretær i Norges fotballforbund (NFF), Pål Bjerketvedt, til TV 2 Sporten.

LITE UTBREDT: Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund, sier astmaproblematikken ikke er et tema i fotballen. Foto: Poppe, Cornelius

– Nei, jeg tror bruken av astmamedisin i fotball er svært lite utbredt. Men jeg må innrømme at jeg vet veldig lite om det. Så har jo bruken av astmamedisiner blant skiløpere spesielt med kalde vinterforhold å gjøre. Dermed er det ikke så aktuelt for fotballspillere i det hele tatt, tenker jeg, siden fotball spilles om sommeren. Men at det finnes astmatikere blant fotballspillere, det vil jeg tro, sier Pål Bjerketvedt.

– Ingen i troppen bruker det

Vålerengas trener Ronny Deila tror ikke det er mange fotballspillere som benytter seg av astmamedisin.

– Nei, men det er jo noen som bruker astmamedisin som har astma, og det er greit. Men du får ikke den store gevinsten av å drive med sånne ting i fotball. Fysikken er viktig, men det er andre aspekter i fotballen som må være bra, poengterer han.

Rosenborgs trener Kåre Ingebrigtsen opplyser at ingen i RBK-troppen har astma.

– Det er jo en utholdenhetsidrett, men jeg vet ikke om noen i troppen her som har astma. Men jeg håper jo at fotballspillere som har astma bruker medisin slik at de kan utøve idretten sin. Samtidig så håper jeg at de holder det innenfor rimelighetens grenser, sier han og smiler lurt.