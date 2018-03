Akkurat nå viser Skoda ett nytt SUV-konsept på bilutstillingen i Geneve.

Skoda ventet lenge før de kom med SUV. Men i fjor skjedde det endelig ting.

Først kom sjuseteren Kodiaq som umiddelbart ble en suksess. Her traff Skoda norske SUV-kjøpere på hjemmebane, med en usnobbete og solid bil, til hyggelig pris.

Så fulgte de opp på tampen av 2017 med den mer kompakte Karoq. Men Skoda har ingen planer om å gi seg med det.

Stram linjeføring preger Skodas nye crossover.

Ny og mindre

Nå har vi akkurat fått tilgang til de første bildene av det som skal bli deres tredje bil i klassen. Nemlig Vision X. Den er noe mindre enn Karoq, så her snakker vi crossover.

Med kompakte mål og skarpe linjer vil Vision X ha klare desigmessige likhetstrekk med de to eksisterende SUV-ene Kodiaq og Karoq. Linjene er visstnok inspirert av tsjekkiske krystallglass, og den nye crossover-modellen retter seg mot yngre brukere med en urban livsstil. Bilen skal få et sportslig preg.

Interiøret i Skoda Vision X viser det nye designspråket og Vision X får siste versjon Connect-tjenester og underholdningssystemer fra konsernet.

Vision X blir den hittil minste SUVen fra Skoda. Utvidelsen av SUV-familien er en viktig del av vekst-strategien med nye attraktive modeller i det raskest voksende segmentet i Europa.

Denne skissen viser at det finnes planer om en hybrid-versjon av Vision X

Kan komme som elektrisk og ladbar

Den nye Skoda SUV-en vil, etter det vi erfarer, være i samme segment som Mazda CX-3, Subaru XV og Opel Mokka.

Drivlinjer i Vision X sier ikke Skoda noe om foreløpig. Men alt tyder på at den vil komme med hybridløsning. Så langt har de kun bensin og diesel i utvalget sitt, men neste år skjer det ting også på denne fronten. Først ut er storbilen Superb som skal komme som ladbar hybrid i 2019. Nye Vision X vil trolig ikke ligge langt etter i løypa.

Fram mot 2025 skal Skoda så komme med en rekke ladbare modeller, i tillegg til rene elbiler. Deres prognose er at at hver fjerde nybil i 2025 vil ha en elektrisk drivlinje.

Det gjør at vi tror at det er grunn til å vente dette også på Vision X når den kommer, sannsynligvis til neste år. Skoda har for vane å prise aggressivt, det vil garantert også gjelde denne bilen.

Se video under: Skodas første SUV på plass i Norge