Det var en høyst oppsiktsvekkende forhistorie som endte med brutal voldsbruk et sted i Sør-Norge.

Tre menn oppsøkte vedkommende hjemme tidlig en lørdag morgen i juni 2016. Her slepte de han inn i en garasje, stripset håndleddene sammen, kledd vedkommende naken og utsatt musikeren for grov vold for å få han til å slutte i bandet han var medlem i.

Maskerte overfallsmenn

Den aktuelle tingretten karakteriserer overfallet som særdeles nedverdigende og ydmykende.

– I tillegg ble overtredelsene begått på en svært skremmende måte i fornærmedes eget hjem. Det vises til at to av de tiltalte var maskerte, hadde gummihansker og var utkledd i hvit overtrekksdress og at fornærmede i praksis var forsvarsløs, heter det i dommen.

Foranledningen til voldsoppvasken i bandet var et sidesprang der en av medlemmene hadde et forhold til en annen musiker i bandet. Kvinna i gruppa skal på et tidspunkt ha fryktet at et av stevnemøtene ble filmet og senere spredt i sosiale medier. Hun ønsket deretter å bryte all kontakt med vedkommende og at han sluttet å spille i bandet.

Nakent offer avfotografert

Dette ble ikke etterkommet og kvinnens ektemann la da en grusom plan på hvordan bli kvitt vedkommende. I tillegg til mishandlingen, holdt de fornærmede nede slik at han hadde problemer med å puste og ble paralysert. Mens han lå nede på gulvet, plasserte hovedmannen et skilt på offeret hvor det sto følgende:

«Eg er ei skremt pyse som i dag har lært å holde meg langt vekke fra andres damer»

Deretter ble det tatt 40 bilder av offeret og med trusler om at de skulle publiseres. Tingretten slår fast at bildene var av svært intim karakter.

Fornærmede forklarte i retten at han trodde han ville miste livet.

– Jeg trodde det var «game over», sa mannen i retten.

Tingretten er nådeløs i sin karakteristikk av det skjedde.

– Etter rettens syn er det opplagt at de straffbare handlingene var grove. Det vises til at handlingene mot fornærmede skjedde uprovosert, uten foranledning og har karakter av overfall, har karakter av mishandling og ble begått av flere i fellesskap, heter det i dommen.

Solid strafferabatt

Retten skriver videre at overtredelsene de tiltalte skal domfelles for, er et resultat av en plan som gikk ut på å begå alvorlige, straffbare handlinger mot fornærmede og som for det første hadde til hensikt å skade, eller i det minste påvirke, hans psykiske helse.

– Meningen var at fornærmede skulle føle den angst og redsel ekteparet mente hadde båret på i flere år, heter det i dommen.

Ektemannen som var arkitekten bak planleggingen av overfallet, har erkjent forholdene og beklaget disse. Han er nå dømt til ubetinget fengsel i sju måneder. Tiltalt nummer to fikk en straff på seks måneders ubetinget fengsel, mens nummer tre hadde en mer perifer rolle og ble dømt til 180 timers samfunnsstraff.

Kvinnen i saken er dømt til fengsel i seks måneder for å ha være med på planleggingen. Alle har fått innvilget flere måneders strafferabatt fordi saken ble liggende svært lenge i det aktuelle politidistriktet. Samlet må de også betale 40 000 kroner i oppreisningserstatning til offeret.