HJEMMELAGDE FISKEKAKER MED TILBEHØR

Fiskekaker med hyse og torsk:

600 g renskåret fiskefilet av hyse og torsk

3-4 dl H-melk

1 ss potetmel (kan sløyfes)

½ stor gul løk

1 ts salt

½ ts nykvernet, hvit pepper

½ ts muskat, revet

Slik gjør du:

Skjær fersk og kjøleskapskald fiskefilet i grove biter, og kjør den i kjøkkenmaskin sammen med krydder og potetmel til en smidig fiskefarse. Spe med melk, litt og litt av gangen. Pass på at melk og farse har samme temperatur før du blander. All væske må være skikkelig innkjørt før ny blir tilsatt. Form farsen til fiskekaker med en spiseskje som er dyppet i vann, slik at farsen slipper skjeen. Brun kakene på middels varme i en stekepanne, hvor du trykker dem litt flate med skjeen. Skru ned temperaturen i pannen og la kakene steke på svak varme i omkring 10 minutter. Snu dem et par ganger underveis.

Rødbeteråkost:

rødbeter

appelsin

olivenolje

litt havsalt

litt valnøtter

Riv betene grovt på et rivjern, prøv å sil av litt av juicen. Press over litt appelsinsaft og noen dråper olivenolje samt litt fint revet appelsinskall. Smak til med litt salt. Rist litt valnøtter i en tørr panne og dryss over rett før servering.

Yoghurtdressing:

gresk yoghurt naturell

agurk

litt stangselleri

sitron

fersk dill

havsalt

Renn av yoghurten i et kaffefilter slik at den blir «tørr». Riv litt agurk og finkutt litt stangselleri og bland dette sammen med yoghurten.

Tilsett masse kuttet dill, og sitronsaft. Smak til med litt salt og eventuelt noen dråper god olje.

Server fiskekakene sammen med kokt byggryn (ca 0,5 dl pr. porsj.), rødbeteråkost og yoghurtdressing.

Hjemmelaget vaniljeis med kokosblomstsukker

Ingredienser:

5 dl helmelk

2,5 dl kremfløte

2 dl kokosblomstsukker

6 eggeplommer

2 ts vaniljeekstrakt

Hjemmelaget is er alltid i en egen klasse - og selvsagt ekstra moro å servere! Foto: TV 2 / Bra godt

Slik gjør du:

Kok opp melk, fløte og vanilje.

Ta kjelen til side og la det trekke/avkjøle i 20 minutter under lokk.

Pisk eggeplommer og kokosblomstsukker til eggedosis.

Tilsett melk- og vaniljeblandingen i eggedosisen under omrøring.

Ta denne blandingen over i en kasserolle, og varm opp til ca. 80 grader under omrøring til den tykner litt. Deretter skal den avkjøles, for så å kjøres i iskremmaskinen i 60 minutter. Jeg er litt utålmodig, slik at jeg avkjøler gjerne blandingen ved å helle den over i kjøkkenmaskinen og la den vispe til den er lunken.

Serveres med ulike smaker av hakket mørk sjokolade, ristede nøtter, litt havsalt, lakrispulver, friske bær, mangopuré og kiwi eller annen frukt.

TIPS: tåler du ikke melk så bytter du ut melk og fløte med fullfet kokosmelk. Har du ikke kokosblomstsukker så kan du bruke honning, men da kun halv mengde (1 dl).