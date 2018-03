En kvinne (68) ble lørdag arrestert etter at hun forsøkte å smugle en potetgullpose full av narkotika inn i fengselet Shelby County Division of Corrections i Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee.

68-åringen skulle ifølge Fox News besøke barnebarnet Cody Clements, da hun tok med en potetgullpose av merket Doritos inn i besøksrommet.

En ansatt henvendte seg til bestemoren og spurte om han eller hun kunne se hva som var i posen, og det var da smuglerforsøket ble avslørt.

I posen fant den ansatte ifølge lokalkanalen WREG 28,5 gram metamfetamin, 11,4 gram marihuana, 40 brett angstdempende Xanax-piller, 1,7 gram ecstasy og 1,1 gram heroin.

Trodde hun smuglet inn mobiltelefon

Bestemoren fortalte politiet at hun ikke hadde noen anelse om hvordan stoffene hadde havnet i potetgullposen.

I avhør har hun fortalt at hun fikk posen fra en uidentifisert kvinne tidligere samme uke, og at hun trodde at posen inneholdt en mobiltelefon.

Det er heller ikke lov å gi mobiltelefoner til de innsatte i fengselet.

68-åringen er nå tiltalt for å ha forsøkt å smugle ulovlige stoffer inn i en straffeanstalt. Det er ukjent om barnebarnet vil bli straffet for å ha deltatt i smuglerforsøket.