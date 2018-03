– Dette har vært helt vilt. Du vil ikke tro hvor mange henvendelser jeg har fått på denne båten.

Det sier Dag Bratland som bor rett utenfor Bergen og som selger båten du (nesten) ser på bildet over.

Annonsen er unektelig litt spesiell og vi må innrømme at vi er like overrasket som selgeren på at det har vært kjemperespons av folk som vil ha båten som ligger på havets bunn. Der må den også hentes. Og som Dag presiserer i annonsen; det følger IKKE med hverken øsekar eller redningsvest.

Men det kan kanskje være smart med dykkerutstyr. Til gjengjeld er båten helt gratis, men da mot at den hentes der den ligger.

Kan fyllekjøre på sjøen – men beholder likevel førerkortet

Den var ikke selvlensende, gitt ...

Du lurer kanskje, akkurat som oss, hva som har skjedd her?

– Tja... Hva skal man si... Dette var kanskje ikke helt meningen, sier selgeren lattermildt, og legger til.

– Jeg og to kompiser kjøpte den for ett par år siden. Stæsjet den opp litt og hadde den til noen skikkelig hyggelige gutteturer på fjorden. Båten var fin som snus den, så det var veldig koselig, sier Dag og høres litt drømmende ut i stemmen.

– Hva slags båt er det da?

– Ehhh... Hva var det for noe igjen da. Noen engelske greier, tvilsomme saker vet du, akkurat som med bilene derfra, ler Dag, som til daglig jobber hos Tesla i Bergen.

– Den ser bedre ut over vann, enn under vann, sier selgeren. Faksimile fra finn.no

– Jo, nå kom jeg på det. Norman er fabrikanten. Den er på 20 fot og fra 80-tallet en eller annen gang tror jeg. Den ser bedre ut over vann enn under vann forsikrer han.

– Og den var kanskje ikke helt selvlensende?

Det blir stille en liten stund, før det (til bergenser å være) kommer ganske spakt.

– Nei, vet du hva. Jeg tror kanskje ikke den var det, jeg ...

Trenger en god strekk

Se hele annonsen og alle bildene her:

– Okei, blir det ny båt på guttegjengen nå eller?

– Nei, jeg tror ikke det, selv om det frister litt. Men jeg kjøpte meg ny båt i fjor, forklarer Dag.

– Selvlensende?

– Jepp, den er selvlensende!

– Helt sikker?

– He, he... Absolutt! Jeg har ikke tenkt å gjøre samme feilen flere ganger. Jeg kan jo ikke kjøpe ny båt hvert år, for så å gi den bort gratis året etter, flirer den hyggelige selgeren.

– Hvor lenge er det siden den sank da?

– Et par uker tenker jeg. Den ligger i saltvann og er nok moden for en liten strekk, for de som overtar den. Men det har absolutt ikke skremt folk i fra å ta kontakt. Så om alt går etter planen, har den ny eier på lørdag, avslutter Dag.



