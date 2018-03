I går endte Vestlandet øverst på temperaturlisten, med et par-tre plussgrader. På Finnmarksvidda var det godt under 30 minus.

Også i natt var det 35 minus på Finnmarksvidda. I Sør-Norge var Bjorli kaldest, med minus 26,9 grader.

Klokken sju i morges var det kuldegrader i hele landet, men kysten i vest ender nok på pluss-siden i dag også.

Det snør fortsatt litt.

– Landvik i Aust-Agder fikk nye åtte-ti centimeter, og har fått rundt 15 centimeter snø totalt de siste to dagene, forteller Storm-meteorolog Beathe Tveita.

Det fortsetter å snø litt på Sør- og Østlandet, men i dag slipper Vest-Agder unna snøværet. Fra Vestlandet og hele veien nordover er det mye sol og for det meste oppholdsvær.

– Det kommer litt snø sør i Langfjella og i de indre områdene i Trøndelag. Sør for Bodø er det en del skyer, og utover ettermiddagen får også Helgeland litt snø, sier Tveita.

Det blåser fortsatt opp i liten kuling fra østlig retning langs kysten av Sørlandet, inne i fjordene på Vestlandet, og utsatte steder i Nordland og Troms.

Vi er altså i gang med en ganske bra dag. De neste blir sure.

Sludd, snø og kuling

Det har kommet et lavtrykk inn mot De britiske øyer. Onsdag ligger det nord for Irland, og strekker en front inn over Sør-Norge. Vestlandet sør for Stad får sludd og snø natt til onsdag.

– Nedbøren går nordover, og rekker frem til den sørlige delen av Sunnmøre om ettermiddagen, forteller Tveita.

Rogaland får opphold fra tidlig på dagen, i Hordaland gir nedbøren seg utover ettermidagen.

– Her kan det fortsatt snø litt i de indre områdene, sier Tveita.

Trøndelag får en del skyer, men opphold. Unntaket er det indre områdene, som fortsatt får litt snø.

– På Sør- og Østlandet starter onsdag med snø, men ut på dagen er det bare de indre områdene som får nedbør, sier Tveita.

Også fjellet i Sør-Norge får snø, mest sør for Jotunheimen.

På Sørlandet og sør i Rogaland øker vinden til liten kuling fra øst. Vest for Kristiansand kommer den opp i stiv kuling.

Høytrykket sørger for fint vær i Nord-Norge.

– Lettskyet og mye sol, mest skyer på Finnmarksvidda og lengst øst videre sørover. Også Helgeland får litt skyer nå og da, og her kan det komme litt snø lengst øst.

Også Helgeland får opp i stiv kuling fra sørøst.

FØLT temperatur er den du må kle deg etter

Det er ikke like kaldt som i forrige uke, men vind og kuldegrader er ikke å spøke med. Sjekk den følte temperaturen på Storm.no, og kle deg etter den.

Sur torsdag i sør

Torsdag ligger lavtrykket nær Skottland. Det svekkes, men snøværet er ikke over.

– Sør- og Østlandet får snøvær hele dagen. På Vestlandet er det bare de indre områdene av Hordaland og Rogaland som får noe særlig nedbør, forteller Tveita.

NEDBØR frem til midnatt lørdag

Det blåser fortsatt kuling langs kysten av Agder.

Midt-Norge slipper unna med skyer torsdag, det meste av Nord-Norge får fint vær.

– Mest skyer på Helgeland, i Varanger, og på Finnmarksvidda, sier Tveita.

Både Vest-Finnmark og de ytre delene av Namndalen får kuling torsdag, opp i stiv kuling i Vest-Finnmark.

Mer snø fredag og lørdag

Sør-Norge slipper ikke unna nedbør inn mot helgen heller.

– Fredag og lørdag danner det seg svake lavtrykk nær Stad og over Sør-Sverige. De trekker litt nordover, og gir noen snøbyger på Vestlandet og i Møre og Romsdal, forteller Tveita.

Sørlandet slipper unna nedbøren, og kan se frem til sol og fint vær både fredag og lørdag. Østlandet får snø fredag, opphold og sol på lørdag.

Også fra Trøndelag og nordover slutter uken med finvær, og litt stigende temperatur.

– Litt snø av og til i Øst-Finnmark, sier Tveita.