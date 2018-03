Rundt 600 datamaskiner brukt til å utvinne Bitcoin og annen kryptovaluta er blitt stjålet fra flere datasentere på Island.



Kuppet blir beskrevet som det største som noensinne er blitt gjort på sagaøya.

– Dette er et stort tyveri i en skala som vi aldri før har sett maken til, sier Olafur Helgi Kjartansson til nyhetsbyrået

Associated Press (AP).

Datamaskinene er verdt to millioner dollar, det vil si nesten 16 millioner kroner. Men bakmennene kan bruke maskinene til å skaffe seg større verdier enn dette ved å lage digital valuta som ikke kan spores.

Tirsdag er én enkelt Bitcoin verdt rundt 85.000 norske kroner.

11 personer tatt

Til sammen er det snakk om fire tyverier. Tre av dem ble utført i desember, mens det fjerde skjedde i januar måned. Tyveriene ble ble ikke gjort kjent på dette tidspunktet da politiet jobbet med å ta de skyldige.

Og mye tyder på at de har lykkes – i hvert fall delvis. Totalt er 11 personer blitt arrestert, inkludert en sikkerhetsvakt. I slutten av forrige uke besluttet retten at to av dem fortsatt skal holdes varetektsfengslet.

Følger med på strømforbruket

Men hvor de kraftige datamaskinene befinner seg, er fortsatt et mysterium for etterforskerne.

Maskinene bruker store mengder strøm på å utvinne kryptovaluta, og politiet følger nå med på strømforbruket rundt om i landet, i håp om at dette skal avsløre hvor de befinner seg, ifølge en kilde i kryptovalutaindustrien på øya.

Ifølge nyhetsbyrået har myndighetene bedt om at lokale internettleverandører, strømselskaper og tilbydere av lagringsplass rapporterer om uvanlige forespørsler. Men hvis maskinene allerede er smuglet ut av lande, vil dette naturligvis være nytteløst.

På grunn av god tilgang på energi har Island den siste tiden blitt svært populær blant såkalte «miners» av kryptovlauta.