En lege som er tiltalt for å ha gitt samboeren sin så mye medisin at hun døde, møter i Oslo tingrett tirsdag.

Tiltalen beskriver hvordan legen skrev ut store mengder sterke, og avhengighetsdannende smertestillende preparater til kvinnen over en toårsperdiode. Kvinnens medisinbruk økte gjennom perioden, og hun døde til slutt av en overdose i 2014.

De to ble kjærester og samboere etter at kvinnen oppsøkte ham som lege på grunn av kronisk smertesykdom.

Spor etter 11 medikamenter

– Det ble funnet 11 virkestoffer i Sundt under obduksjonen. Blant annet store mengder Petidin som hemmer åndedrettet, forklarte aktor Andreas Schei da rettssaken startet tirsdag.

Sundt levde med mye kroniske smerter på grunn av revmatisme og flere operasjoner. Hun utviklet en medisinavhengighet, og det er slått fast at dødsårsaken var legemiddelforgiftning.

Det var legen selv som fant Sundt død i stuen 12. desember. Da politiet undersøkte boligen ble det funnet en håndskrevet lapp i stuen der det sto et sitat av J.C. Walls: «It doesn't take much to carry on. It takes a lot to let go». Det er ikke slått fast at det faktisk er Sundts håndskrift på lappen, opplyser politiet til TV 2.

Nekter skyld i uaktsomt drap

Den drapssiktede legen satt fem måneder i varetekt før han slapp ut mot meldeplikt. Han har hele tiden nektet for å ha drept kjæresten. Legen mener samboeren må ha fått i seg medisinene på egen hånd etter han hadde lagt seg om kveldene.

Da legen inntok vitneboksen startet han med å si at det er vanskelig for ham å snakke om sin avdødes samboers smerter og sykdom.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å hjelpe henne og for å få andre leger til å hjelpe henne. Nevrologer, terapeuter og andre sykehus. Men vi fikk ikke den hjelpen vi trengte, sier han.

Han forklarer at hun tryglet ham om hjelp til smertene. I 2013 begynte å sette sprøyter på samboeren.

– Orket ikke se henne lide

– Når smerteanfallene kom om kvelden orket jeg ikke se henne lide. Det var kun jeg som var der for henne, sier legen i retten.

Han sier at samboeren beskrev det som at hun ble gal av smerter, og forklarer at hun flere ganger sa til ham at hun var i live på grunn av ham.

– Måten jeg hjalp henne på ga henne håp for framtiden, sier han. Han sier også at de forsøkte å trappe ned på medisinbruken, men at det var vanskelig fordi smertene var så store.

Han sier han så det som sin etiske og menneskelige plikt å lindre plagene hennes. Han er beveget når han forklarer seg for retten.

– Jeg har mistet alt. Jeg har mistet min kjære, min jobb, jeg har vært fengslet, men jeg ville ikke gjort noe annerledes, sier legen.

Legens forsvarer, Arild Holden, sier også at legen gjorde alt for å hjelpe samboeren. Han stengte klinikken og jobbet for å få samboeren innlagt.

– Han levde med et dilemma. En lege skal ha en distanse til en pasient, men han var den eneste som var der for henne. Han dro hjem i lunsjen og var hjemme om kvelden for å hjelpe henne, sier Holden.

Holden argumenterer for at Sundt injiserte medikamentene selv, og mener etterforskningen ikke beviser noe annet.

De siste timene

Legen forteller at han og samboeren hadde en fin kveld kvelden før hun døde. Hun var i form til å spise middag og se TV. Dagen etter sov legen lenge. Da han gikk ned i stuen i 13-tiden fant han samboeren død på gulvet.

– Jeg skrek fortvilet og la et pledd over henne. Jeg ringte AMK, men det tok lang tid før de kom, forklarer legen.

– Dersom det var galt av meg å prøve å redde kjæresten min, tar jeg straffen for det. Å sitte her som tiltalt er uvirkelig og snur opp ned på min rettferdighetsforståelse. Samtidig vet jeg at om jeg ikke hadde gått og lagt meg den natten, hadde kanskje Anne levd i dag, sier han gråtkvalt.

Så forklarer han seg videre om situasjonen rundt testamentforfalskingen:

– Fant nødtestament etter ni dager

59-åringen er også anklaget for å ha forfalsket testamentet hennes for å sikre seg en millionarv kroner etter henne. Men da en tysk ekspert undersøkte blekket på vitneunderskriftene, konkluderte han med at disse var etter dødstidspunktet i desember 2014.

– Etter ni dager fant jeg nødtestamenter. Jeg skulle få fire millioner og ettergitt et lån på en million, samt at jeg skulle få bo i huset i fem år, forklarer legen.

Den tiltalte legen svarte bekreftende i retten på at han fikk to vitner til å underskrive på testamentet etter at hans samboer var død. Underskriftene ble tilbakedatert, slik at det skulle se ut som om de to personene hadde bevitnet Sundts signering, ifølge tiltalen.

– Jeg ville jo at hennes vilje skulle skje, forklarer han, og sier videre at det ikke var meningen å forfalske noe, og at han ikke var seg selv.

– Jeg tjente to millioner i året, og klinikken hadde ti millioner i omsetning. Jeg trengte ikke pengene hennes. Jeg ser nå at dette var dumt, og jeg beklager det, sier legen.

De to vitnene som signerte dette testamentet har innrømmet dokumentfalsk, og er dømt for dette.

Går bort fra økonomisk motiv

Han nektet imidlertid for bedrageriforsøk ved å unnlate å fortelle at underskriftene var tilbakedatert da han leverte inn testamentet til byfogden.

Politiet mente opprinnelig at legen hadde et økonomisk motiv for å ha drept samboeren, men påtalemyndigheten har fått bort fra dette, og aktor har ikke nevnt noen sammenheng mellom dødsfallet og testamentet.

– Politiet trodde nok at arven var et motiv, men i ettertid ser vi at dette var noe han tenkte på i etterkant da han kom over testamentet, sier Schei til TV 2.

Uaktsomt drap

Anne Linell Sundt døde i desember 2014 etter å ha fått i seg for mye medisiner. Det gikk ni måneder før legen ble siktet i saken. Først var han tiltalt for forsettelig drap, men dette ble endret til uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

I tillegg er legen tiltalt for flere brudd på helsepersonelloven. Han var blant annet pålagt å ha et narkotikaregister på klinikken han drev, men i retten hevdet han at en helsesekretærvikar hadde makulert dette ved en feiltagelse.

Sundt hadde to barn fra et tidligere ekteskap. De var hos sin far da moren døde.