Olemic Thommessen åpnet sin redegjørelse med å understreke at presidentskapet i tre perioder har vært involvert i beslutninger om Stortingets byggeprosjekt.

Sterkt beklagelig, oppsummerte stortingspresidenten om de siste kostnadsoverskridelsene på 500 millioner kroner.

– Prosjektet har hatt en utvikling vi alle er svært bekymret for, sa Thommessen da han startet sin redegjørelse for Stortinget tirsdag.

– Fortsatt stor usikkerhet

I sin redegjørelse la også Thommessen ansvar på entreprenørselskapet Multiconsult, som har hatt prosjekteringsansvaret.

– Det er ingen tvil som at de totale kostnadene i prosjektet er blitt større på grunn av manglene fra Multiconsult, sa stortingspresidenten.

Stortinget har saksøkt Multiconsult for 125 millioner kroner, men stortingspresidenten gjorde det klart at det kan bli aktuelt å øke denne summen betraktelig.

Både ombyggingen av Prinsens gate 26 og byggingen av et nytt post- og varemottak, samt en ny tunnel fra Rådhusgata ble langt mer omfattende og komplisert enn først forventet, sa Thommessen.

Samtidig er det ikke sikkert at den siste overskridelsen på en halv milliard kroner blir den siste.

– Det er fortsatt stor usikkerhet i prosjektet, understreket Thommessen.

REDEGJORDE: Stortingspresident Olemic Thommessen på vei fra talerstolen i stortinget, etter å ha redegjort om byggeprosjektet tirsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kostnadskontroll

Olemic Thommessen sa at det er sterkt beklagelig at han ikke var oppdatert da han i Stortinget 20. desember forsikret kostnadskontroll.

Da månedsrapporten for Stortingets byggeprosjekt for oktober ble gjennomgått 7. desember, var budskapet ytterligere forverret økonomi og at det meste av reservene var brukt opp. En ny oppdatering 19. desember ga beskjed om antatt økte kostnader og ytterligere usikkerhet, men i det møtet var ikke stortingspresidenten til stede.

– Da jeg 20. desember her i Stortinget ga uttrykk for at kostnadsrammen sto fast, var verken jeg eller andre i presidentskapet kjent med møtet dagen før. Det er sterkt beklagelig at den oppdaterte informasjonen ikke ble gitt til meg før dette innlegget ble holdt. Dette gjelder selv om det som fremgikk i november-rapporten var noe helt annet enn det som kom på bordet i begynnelsen av februar, sa Thommessen i redegjørelsen.

Legger ansvar på Børresen

Olemic Thommessen understreket også at tidligere stortingsdirektør Ida Børresen hadde ansvaret for å videreformidle kritisk informasjon til presidentskapet.

Stortingspresidenten har de siste dagene blitt møtt med en rekke kritiske spørsmål om hva han selv gjorde for å framskaffe informasjon om byggeprosjektet.

Thommessen redegjorde for hvordan prosjektet er organisert på Stortinget. Børresen var leder av prosjektrådet og var bindeleddet til prosjektgruppen, som styrte byggingen. Det var dermed ikke naturlig at presidentskapet søkte informasjon direkte fra prosjektgruppen om framdrift og månedsrapporter, argumenterte han.

– Det ligger i dette at presidentskapet forholder seg til direktøren, ikke direkte til prosjektgruppen, sa han.

I forrige måned måtte stortingsdirektør Ida Børresen gå av som følge av milliardsprekken.

GIKK AV: Stortingets direktør Ida Børresen gikk av etter utviklingen i byggeprosjektet, som blant annet omfatter rehabilitering av nabogården til Stortinget, en underjordisk tunnel og et nytt postmottak. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Sjokkerende

Han gjennomgikk hvordan månedsrapportene, kalkylene og usikkerhetsanalysene utarbeides og kvalitetssikres hver måned.

Så sent som 1. februar ble presidentskapet informert om at byggesprekken lå an til å ligge på 55 millioner kroner over kostnadsrammen. På et nytt møte 8. februar kom informasjon om at sprekken lå an til å bli verre enn foreløpig antatt. Og én uke senere, på møte mellom administrasjonen og presidentskapet 15. februar, ble det kjent at kostnadene totalt trolig kommer på 2,3 milliarder kroner – en sprekk på 500 millioner kroner.

– Dette var sjokkerende og svært overraskende også for oss i presidentskapet, sa Thommessen, og tilføyde:

– Det kan framstå som underlig, men basert på den informasjonen vi hadde hatt, var det ikke å forvente at prosjektet skulle ta en så brå vending på så kort tid.

– Bør trekke seg

Allerede fredag gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre ut og sa at han mente at Olemic Thommessen bør gå etter byggeskandalen på Stortinget.

Under redegjørelsen torsdag gjentok Gahr Støre denne oppfordringen.

– Det er ikke betryggende i lys av den faste ledelsen som er nødvendig for å få avsluttet dette prosjektet. Det er derfor naturlig at stortingspresidenten trekker seg, sa Støre da han kommenterte Thommessens redegjørelse om byggesprekken.

Støre minnet om at et enstemmig Storting etter Riksrevisjonens ramsalte kritikk i fjor sommer hadde bedt presidentskapet komme med korrekt og ikke minst rettidig informasjon.

– Men vi hører ikke lenger om tett og løpende kontakt. Vi hører igjen at administrasjonen ikke har gitt løpende informasjon til presidentskapet. Vi hører en president som forklarer at han ikke er blitt meddelt. Det er ekko av det vi hørte her i salen i fjor sommer, og det var dette Stortinget ville ha en endring på, sa Støre.

STILTE SPØRSMÅL: Ap-leder Jonas Gahr Støre i stortinget under redegjørelsen om byggeprosjektet i dag tirsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi mener Arbeiderpartiet må ta sin del av ansvaret for at byggeprosjektet gikk så galt. Han rettet ikke direkte kritikk mot stortingspresident Olemic Thommessen (H), men spurte i stedet Arbeiderpartiet hva partiets egne medlemmer i presidentskapet har gjort.

KrF har foreløpig ikke konkludert i spørsmålet om Thommessen bør fortsette eller ikke, og Thommessen har derfor fortsatt flertall bak seg.

– KrF vil ikke drive polemikk rundt denne saken. Til det er denne saken for alvorlig. Vi har ikke konkludert i saken. Vi vil gå inn i arbeidet som Stortinget skal gjøre før vi konkluderer, sa KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Byggeskandalens ansikt

Byggeprosjektet startet i 2011 og handlet egentlig om å pusse opp Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26. Prislappen skulle være 70 millioner kroner.

Planene ble kraftig endret i januar 2013. Da kom forslaget om å bygge nytt post- og varemottak. Det var i forbindelse med denne utbyggingen av Stortinget mistet kontrollen over utgiftene.

I dag er hele prosjektet beregnet til å koste 2,3 milliarder. Det betyr en kostnadssprekk på 1,2 milliarder kroner. Den siste kostnadssprekken er alene på 500 millioner kroner.

– Olemic Thommessen er blitt byggeskandalens ansikt utad og har et tillitsproblem, sier TV 2s kommentator Aslak Eriksrud.

Thommessens redegjørelse skal senere behandles i Finanskomiteen.