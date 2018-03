Opptaket av AMK-samtalen er blant annet blitt renset for å få vurdert om moren drev livredning under AMK-samtalen.

Moren har også forklart at hun pakket to bager mens hun ventet på ambulansen. Opptaket kan også kaste lys over denne forklaringen.

– Man hører knirk fra sengen, men liten andpustenhet og bevegelseslyder når moren driver hjerte og lungeredning i AMK-opptaket, forklarer Truls Birkeland under utspørringen fra aktor.

– Det typiske er at man hører rytmiske aktivitetsmønster. Det hører du i starten. Men senere hører jeg det ikke, fortsetter han.

Kan ikke utelukke lyd fra Angelica

Forsvarer Aasmund Sandland var opptatt av om det fins lyder som kan dokumentere at Angelica var i live under AMK-samtalen.

– Kan du utelukke at en av lydene du hører er fra datteren? spør han.

– Nei. Men sett i en kontekst er det lite trolig at dette kom fra datteren. Mor prøver å få kontakt gjentatte ganger. Det kommer ingen svar.

AMK-samtalen varte i 40 minutter. Etter rundt ti minutter fortalte eksperten at det høres to lyder parallelt.

– Jeg hørte mor prate og jeg hørte innpust. Jeg må gå ut fra at lyden som minnet om pust må være lyden av noe annet. Lyden av en dyne eller noe annet, sier Birkeland.

Krevde saken utsatt

Forsvareren til moren, som er tiltalt for grov mishandling etter at datteren Angelica (13) døde av avmagring, krevde tirsdag morgen saken utsatt.

Begjæringen ble framsatt da saken startet i dag, av forsvarer Ann Turid Bugge.

Årsaken er at forsvaret krever en teknisk undersøkelse av tekstmeldingene mellom moren og datteren Angelica (13) i timene før hun døde.

Klokken 09.30 åpner aktoratet for at eksperter kan undersøke tekstmeldingene. Dermed ser det ut til at kravet om en undersøkelse av tekstmeldingene blir hørt, men dommer Pål Prestesæter ville ikke ta kravet om utsettelse til følge.

Kripos skal undersøke tekstmeldingene mellom mor og datter for å finne ut hvem som har skrevet dem.

Bakgrunnen for kravet fra forsvaret er at obduksjonsrapportene etter dødsfallet konkluderer med at Angelica kan ha vært død flere timer og muligens dagen før moren ringte AMK-sentralen og ba om hjelp.

Inntil en drøy time før anropet har politiet funnet en rekke SMS-er, og det skal også ha vært en telefonsamtale mellom moren og datteren.

Aktor Arne Ingvald Dymbe åpner for at moren selv kan ha sendt tekstmeldinger til seg selv fra datterens telefon i timene før hun døde.

– Skandaløs tilnærming

Bugge krever at aktor svarer på om han står fast ved at moren har sendt tekstmeldinger fra sin datters mobiltelefon til seg selv.

Hun krever at skriftanalytikere gjennomgår meldingene for å få fastslått hvem som har sendt dem.

– Dersom det holdes fast ved dette må jo moren være sinnsforvirret, vi må ha nye sakkyndige og da begjæres saken utsatt, sa Bugge.

Forsvarer Aasmund Sandland var meget kritisk før rettssaken i dag.

– Hvis den teorien ikke er korrekt, og dette dreier seg om reelle tekstmeldinger mellom mor og datter, har vi etter min tilnærming med en nesten skandaløs tilnærming fra aktor å gjøre, sa Sandland før rettssaken skulle startet opp i dag.

Sandland gjentok dette i retten i dag.

– Antyder man at dette er manipulasjon, så er det nesten skandaløst. Det sier jeg i åpen rett, sier han.

Aktor åpner for undersøkelse

Aktoratet avviser begjæringen om utsettelse fra forsvaret.

– Vi har ikke kommet med påstander. Vi har forholdt oss til en sakkyndig rapport der dødstidspunktet er 6-12 timer før. Legger man til grunn denne rapporten er det vi hører på AMK ikke reelt, sa aktor Arne Ingvald Dymbe.

På denne hytta i Valdres ble Angelica (13) funnet død nyttårsaften 2015. Foto: Asbjørn Øyhovden

– Aktor mener moren har manipulert med tekstmeldinger. Det framgår ikke noen steder i saken ellers, men kom fram i går, sa Bugge.

Møtte ikke mandag

Den tiltalte moren møtte ikke i Gjøvik tingrett mandag.

– Hun ønsker ikke å være til stede idag. Hun trenger en timeout for å komme seg, sa forsvarer Ann Turid Bugge.

– Men det er ting som ikke har kommet fram i avhør som hun ønsker å forklare seg om, sa forsvareren.

I retten kom det mandag fram opplysninger om at Angelica, som ble funnet død på en hytte på Beitostølen, kan ha vært død timer før moren ringte AMK-sentralen.

Moren, via sin forsvarer, avviser påstandene om at datteren kan ha vært død før hun ringte AMK-sentralen, og viser til at etterforskningen har avdekket at det var SMS-kontakt mellom mor og datter inntil en time før moren ringte AMK.

– Det var slike mistanker som førte til at saken eksploderte og at dette ble en straffesak, sa forsvarer Sandland til TV 2.

Spesielt dødsfall

Legen på luftambulansen som kom til hytta, vitnet i retten mandag. Legen mente det kunne se ut til at 13-åringen hadde vært død litt lenger, men ville ikke gi et konkret tidspunkt.

Tegn på Angelicas kropp fikk legen til å lure på om Angelica hadde vært død lengre. Legen vurderte dødsfallet som spesielt og så mistenkelig at politiet måtte varsles.

Legen kunne i retten ikke gi noe mer eksakt anslag for hvor lenge han mente Angelica kunne ha vært død da han kom til stedet.

Rettsmedisiner Arne Stray Pedersen deltok i obduksjonen av Angelica på Rettsmedisinsk institutt i Oslo, og har skrevet tre rapporter om saken.

Han forklarte i retten mandag at mye tydet på at Angelica hadde ligget død på magen på gulvet i så mye som seks til tolv timer før hun ble snudd og forsøkt gjenopplivet.

Angelicas mor har derimot forklart at hun og datteren sto oppreist og kuttet grønnsaker kort tid før hun ble dårlig og falt om. Ambulansetjenesten ble tilkalt klokken 19.07.

Saken oppdateres