Tirsdag morgen begynte straffesaken i Hallingdal tingrett. En mann (25) står tiltalt for å ha drept samboeren Alexandra Nilssen (21).

25-åringen ankom rettsbygningen ved 08.30-tiden. Til stede er flere av de nærmeste familiemedlemmene hans.

På vei inn i salen, var han tydelig nervøs. Da han fikk spørsmål om hvordan han har det, svarte 25-åringen: «Vi får se».

Han er iført dongeribukser og lys skjorte.

Klokken ni startet aktor, statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten, sitt innledningsforedrag.

Tiltalte la hodet i hendene og lukket øynene når hun leste opp detaljer fra hendelsesforløpet. På direkte spørsmål om han erkjenner straffskyld for drapet, svarte han «ja».

21 knivstikk

Mannen har også i avhør erkjent straffskyld for å ha drept samboeren. Drapet skjedde på en hytte på Sørbølfjellet i Flå 18. juli i fjor.

Det er satt av tre dager til rettssaken. Ifølge tiltalen døde Alexandra etter å ha blitt stukket 21 ganger med en kjøkkenkniv.

Her sitter den tiltalte 25-åringen iført lys skjorte. Bak i midten står forsvarer Sindre Løvgaard. (Foto: Kenneth Fossheim)

Før drapet hadde 25-åringen drukket alkohol, satt seg i bilen og kjørt sin vei. Mens han var ute, sendte samboeren meldinger og ba ham om å på komme tilbake til hytta. Da han kom tilbake, skjedde drapet. Han skal ikke ha gjort noe for å hjelpe 21-åringen etter knivstikkingen.

Tiltalte hevder at han husker svært lite fra selve drapshandlingen.

LES OGSÅ: Foreldrene mistet sitt eneste barn da Alexandra (21) ble drept.

Kort tid etter drapet drakk den tiltalte 25-åringen mer alkohol. Deretter satte han seg i en bil og kjørte av sted.

Jobbet på eldresenter

Underveis på kjøreturen etter drapet skal han ifølge tiltalen ha tatt av seg setebeltet, gitt gass, lukket øynene og kommet over i motgående kjørebane på Riksvei 7.

Bilen som kom imot måtte kjøre i fjellveggen for å unngå sammenstøt, ifølge tiltalen. Ingen personer ble alvorlig skadd, men bilene fikk materielle skader.

Da redningsmannskapene kom frem til bilulykken, satt den tiltalte mannen fastklemt i bilen. 25-åringen fortalte da til betjentene at han hadde drept kjæresten sin på en hytte i nærheten.

Han sa også at han ikke fortjener å leve etter det han hadde gjort.

I løpet av første rettsdag skal både brannmannskaper og politipatruljer, som jobbet på åstedet etter bilulykken, vitne.

25-åringen har ikke fullført videregående, men den siste tiden før drapet, jobbet han på et eldresenter. Avdøde Alexandra Nilssen jobbet på et hotell. Begge var hjemmehørende i Rygge i Østfold. Paret møttes i 2013 – i dag ligger hun begravet noen hundre meter fra der de traff hverandre første gang.

De ble kjærester i 2015 og ble samboere i juni 2016 – et drøyt år før drapet.

Ville at kjæresten skulle legges inn

Fra vitneboksen forklarte den tiltalte seg om dagene forut for hytteturen.

– Jeg var følelsesmessig ustabil. Jeg kunne begynne å gråte for ingenting, og jeg klarte ikke å stoppe, sier 25-åringen.

Mannen forteller at samboeren ville at han skulle legge seg inn på psykiatrisk sykehus. Dette ville ikke tiltalte, fordi han ikke ville være borte fra sin nye jobb.

Tiltalte forteller i retten at samboeren nettopp hadde fått førerkort da drapet skjedde. Det var hun som kjørte fra Rygge til hytta i Flå. Der spiste de god mat, gikk turer og spilte skytespillet Counter Strike.

Han sier at «ting ble bedre» da de kom opp på hytta. Med dette sikter han til sin egen helse.

Dette skjedde like før drapet

Noen timer før drapet skjedde skal de to ha hatt en diskusjon om hvor mye tiltalte spilte, forklarer han. Hun la seg, han ble sittende oppe. Det ble etter hvert lyst, men tiltalte satt fortsatt våken og spilte.

Han sier at han kjente på en tomhetsfølelse fordi hytteturen gikk mot slutten. Han bestemte seg for å kjøre en tur, selv om han var påvirket av alkohol.

– Det var helt idiotisk av meg å gjøre. Vi var på fjellet. Jeg kunne i stedet ha gått meg en tur, sier han i retten.

Nilssen ringte og sendte meldinger. Hun var ikke bare sint fordi han hadde reist avgårde etter å ha drukket, men også fordi han kjørte hennes bil. Hun ba samboeren om å komme hjem.

21-åringen sendte flere meldinger til samboeren sin. Disse ble sendt bare minutter før det politiet mener er drapstidspunktet.

– Jeg mener, hva i helvete? Tar du min bil nå, når du er full?

I neste melding sto det: «Dette er et nytt lavmål. Kom hjem med en gang», skrev hun.

Samboeren valgte å kjøre tilbake.

– Da jeg kom tilbake, satt hun på senga. Hun lurte på hva jeg drev meg. Jeg kunne se at hun gråt. Hun sa at hun ikke orket dette her mer. Da satt jeg meg på en stol på soverommet og holdt hendene over hodet, forklarer han.

Det var på denne hytta på Sørbølfjellet at drapet skjedde. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

– Jeg spurte om hun var helt sikker. Om det er noe jeg kunne gjøre. Så sa hun at vi i hvert fall måtte snakke om dette.

Så skjer det fatale.

– Etter dette husker jeg ingenting, sier tiltalte.

Drakk cognac før kjøretur

25-åringen sier at han ikke kan huske selve drapet, eller at det har pågått en kamp mellom han og samboeren.

Men på et tidspunkt blir han klar over hva han har gjort. Det er da han velger å hente bilnøklene før han drikker opp en flaske med cognac, forklarer han.

25-åringen forteller om bilturen som endte i fjellveggen. Han sliter med å redegjøre for tiden etter drapet og bilulykken.

I avhør etter drapet, lurte tiltalte på om samboeren virkelig var død. Han lurte på om det var noe som kunne gjøres for å redde henne.

I retten forklarer 25-åringen at han har gått antidepressive medisiner og at han er kjent med at dette ikke burde blandes med alkohol. Han har flere ganger vært i kontakt med helsevesenet de senere årene.

Mens han redegjør for drapsdagen, sitter to rettspsykiatere og følger med. De skal senere tirsdag legge frem sin rapport.

Etter det TV 2 kjenner til, mener de at han var tilregnelig og at han kan straffes for drapet.

Ble alvorlig syk

Alexandra Nilssen ble alvorlig syk i mai 2015. Hun slet med kraftig hodepine og havnet etter hvert i koma. Det viste seg at hun hadde et virus på hjernen. Hun befant seg da på Gran Canaria.

Samboeren forteller at han fikk beskjed om at hun kanskje ikke ville overleve.

– Jeg valgte å reise helt til Gran Canaria for å sitte og gråte ved sengen hennes, fortalte han.

Alexandra lå i koma i mange uker, men hun kom til seg selv på sin egen bursdag, den 23. juni, forteller tiltalte. Kort tid etterpå ble 25-åringen og Alexandra et par.

Drøyt to år senere tok han livet hennes.

– Hvorfor drepte du henne?

Mot slutten av forklaringen fikk den tiltaltes forsvarer, advokat Sindre Løvgaard, stille flere spørsmål til sin klient.

– Hvorfor drepte du Alexandra?

– Det vet jeg ikke. Det eneste jeg vet, er at jeg ikke har gjort noe for å skade henne med vilje.

– Har du et motiv?

– Det er ikke noe motiv, svarte han.

– Hvem føler du at du har påført smerte?

– Alexandra og hennes pårørende. Jeg tenker på foreldrene hennes.

– Hva med din egen familie?

– Det er forferdelig å se sin sønn bli tiltalt for dette. Det er nok skamfullt og smertefullt. De var dessuten glade i Alexandra, sier han.