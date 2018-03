Se ekspertene analysere Pogba og Sánchez i første omgang i videovinduet øverst på siden!

Mandagens oppgjør på Selhurst Park vil nok først og fremst huskes for den dramatiske snuoperasjonen og den vakre matchvinnerscoringen til Nemanja Matic.

Kritiseres av ekspertene

Flere har imidlertid bitt seg merke i de svake prestasjonene til to av Manchester Uniteds aller største stjerner. Både Alexis Sánchez og Paul Pogba leverte en kamp langt under det man kan forvente av spillere av deres kaliber. Det gikk ikke ubemerket hen hos tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher.

– Han (Sánchez) og Pogba er som to barn i skolegården. "Vi er de beste spillerne, så vi kan spille hvor vi vil", sa Carragher i Sky Sports' sending ifølge Daily Mail.

Duoen ble også lagt under lupen av TV 2s Premier League-studio i pausen av kampen da Crystal Palace ledet 1-0. Sánchez hadde da mistet ballen hele 19 ganger i løpet av de første 45 minuttene.

– Dette er bortimot sesongens verste omgang av Sánchez. Han har 19 balltap, som er klart mest på banen. Slike tall skal du ofte ta med en klype salt fordi offensive, gode spillere ofte prøver mye, men i denne omgangen har han rett og slett ikke fått til enkle ting. Det er merkelig å se, sa TV 2s Premier League-ekspert og -kommentator Simen Stamsø Møller.

Han kalte Pogba for nonsjalant etter at den franske midtbanestjernen flere ganger spilte svake pasninger mot lagkameratene og regelrett bommet på en med lik trøye. Ikke rart at Pogba ble benket av Mourinho for noen uker siden, mener Gary Neville.

– Hans største styrke er å spille med frihet, og det er som om han spiller i parken med kameratene og alt han gjør er som en YouTube- eller Instagram-video, sier Neville.

Skammelig og barnslig

Manchester United-manager Mourinho gleder seg nok uansett over tre viktige poeng i kampen om andreplassen i Premier League. Han pekte på lagets mange feil på pressekonferansen etter kampen, og dro frem det han kaller et skammelig og barnslig baklengsmål som sendte Palace opp i 2-0-ledelse.

– I den andre omgangen forventet vi et direkte comeback, og så slipper vi inn et mål som er et godt mål å vise til barn på akademier rundt i landet. Det viser at toppspillere kan slippe inn dumme mål, sier Mourinho, som ikke ville avsløre hva som ble sagt i pausen for å mane troppene til kamp.

– Jeg kan ikke si halvpraten av tingene som ble sagt, fordi det ville vært mye piping på TV. Det var noen sterke ord i pausen når det kom til holdningen deres og intensiteten i kampen. Å komme tilbake fra 0-2 på bortebane mot et lag som er desperat etter poeng, gir oss en strålende følelse, sier Mourinho.

Seieren sendte United tilbake forbi Liverpool på tabellen og gir de røde en to poengs hvilepute frem til de to lagene møtes til en av engelsk fotballs klassikere lørdag formiddag.