Lastebilsjåføren 40-årene ble dømt til fengsel i åtte måneder – hvorav tre måneder ble gjort betinget fordi han har eneansvaret for familiemedlemmer med særlige behov. Påstanden var ett års fengsel.

Høyesterettsdommen har betydning for straffenivået ved grov uaktsom kjøring som leder til trafikkuhell.

Ulykken skjedde i september 2016 på en gang- og sykkelvei på Nøtterøy, ikke langt fra en barneskole, og klokken var 8.09 på morgenen, om lag et kvarter før skolestart.

Sjåføren skulle tømme jord på et jorde og måtte rygge. Han stoppet da han hørte lyder under bilen, og oppdaget da at han hadde kjørt over jenta som hadde kommet på sykkelstien. Hun døde momentant.

I Tønsberg tingrett sommeren 2017 ble mannen dømt til fengsel i ni måneder og fratatt førerkortet i fire år. I tillegg ble han dømt til å betale erstatning på 250.000 kroner. I oktober 2017 reduserte Agder lagmannsrett fengselsdommen til seks måneder. Denne dommen ville verken påtalemyndigheten eller sjåføren godta, og begge parter anket til Høyesterett.

(©NTB)