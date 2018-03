Klokken 03:48 natt til tirsdag fikk politiet melding om røykutvikling i Isfjelltunnelen i Kåfjord i Troms.

Nødetatene som kom til stedet konstaterte at det dreide seg om en trafikkulykke. Tirsdag morgen var det klart at én personbil var involvert og at føreren omkom i ulykken.

Ulykkesårsaken er ikke kjent. Politi og ulykkeskommisjonen gjorde undersøkelser på stedet tirsdag. Tunnelen var stengt etter ulykken, men åpnet for trafikk tirsdag ettermiddag.

Tunnelen er en del av Europavei 6 og går under Isfjellet mellom Båneset og Birtavarre, i følge Wikipedia. Isfjelltunnelen er 3,24 km lang.