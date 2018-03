Fredag gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre ut og sa han mente Stortingspresident Olemic Thommessen bør gå etter byggeskandalen på Stortinget.

I formiddag skal Thommessen forklare seg om budsjettsprekken for et samlet Storting. Redegjørelsen skal senere behandles i finanskomiteen.

Dyrt

Prosjektet startet i 2011 og handlet egentlig om å pusse opp Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26. Prislappen skulle være 70 millioner kroner.

Planene ble kraftig endret i januar 2013. Da kom forslaget om å bygge nytt post- og varemottak. Det var i forbindelse med denne utbyggingen av Stortinget mistet kontrollen over utgiftene.

I dag er hele prosjektet beregnet til å koste 2,3 milliarder. Det betyr en kostnadssprekk 1,2 milliarder kroner. Den siste kostnadssprekken er alene på 500 millioner kroner.

Støre: – Gå

Sist uke måtte Stortingsdirektør Ida Børresen gå av. Hun ledet prosjektgruppen som jobbet med utbyggingen. Men det er ikke godt nok, mener flere av partiene på Stortinget.

De holder Olemic Thommessen ansvarlig for byggeskandalen. Jonas Gahr Støre ba fredag Thommessen om å trekke seg.

– Det han fortalte oss på onsdag viser at han ikke har tatt de grepene Stortinget ba ham ta. Han har ikke gitt oss tidsriktig informasjon og fra før jul hvor han fortalte at dette var i rute, hvilket det ikke var, og frem til han fikk informasjon som han sier kastet på seg i februar, så har han ikke foretatt seg nok. Da mener vi at han ikke er rett mann til å lede dette viktige prosjektet inn i sluttfasen, sier Støre til TV 2.